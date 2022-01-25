Türker İnanoğlu’ndan Fatma Girik’e duygulandıran veda: En parlak yıldızdı

"Yeşilçam'ın ölümsüzleri arasına, arkasında büyük bir sevgi seli bırakarak bir usta sanatçı daha katıldı. Sinemada yönetmenliğe yeni başladığım dönemde üst üste üç film çekmiştim. Üçünde de başrolde Fatma Girik vardı. Onunla o günden başlayan derin arkadaşlığımız bir ömür boyu sürdü. 180'i aşkın filmde, ayrıca rol aldığı birçok dizideki oyun gücüyle seyircinin gönlünde taht kurmuştu..."