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Türker İnanoğlu'ndan Fatma Girik'e duygulandıran veda: En parlak yıldızdı

Fatma Girik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. Unutulmaz filmlere imza atan yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu, yaptığı paylaşımla eski dostuna veda etti. Duygusal bir not yayınlayan İnanoğlu, "Fatma'nın vefatıyla Yeşilçam'dan bir yıldız daha eksildi, o yıldız mevcutların en parlaklarından biriydi" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 25.01.2022 15:57 Güncelleme Tarihi: 25.01.2022 15:57
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Türker İnanoğlu’ndan Fatma Girik’e duygulandıran veda: En parlak yıldızdı

Bodrum'da yaşayan ve yaklaşık altı ay önce tedavi için İstanbul'a gelen Fatma Girik, dün sabah hayatını kaybetti. Türker İnanoğlu, sosyal medya hesabından Türk sinemasının efsane ismi için duygusal bir paylaşıma imza attı.

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Türker İnanoğlu’ndan Fatma Girik’e duygulandıran veda: En parlak yıldızdı

Türker İnanoğlu'nun, Fatma Girik'e veda yazısı şöyle:

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Türker İnanoğlu’ndan Fatma Girik’e duygulandıran veda: En parlak yıldızdı

"Yeşilçam'ın ölümsüzleri arasına, arkasında büyük bir sevgi seli bırakarak bir usta sanatçı daha katıldı. Sinemada yönetmenliğe yeni başladığım dönemde üst üste üç film çekmiştim. Üçünde de başrolde Fatma Girik vardı. Onunla o günden başlayan derin arkadaşlığımız bir ömür boyu sürdü. 180'i aşkın filmde, ayrıca rol aldığı birçok dizideki oyun gücüyle seyircinin gönlünde taht kurmuştu..."

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Türker İnanoğlu’ndan Fatma Girik’e duygulandıran veda: En parlak yıldızdı

"ZİRVEDE KALMAYI HAK ETTİ"

"Gerek filmlerde, gerek televizyon dizilerinde sergilediği oyunculuk başarısı hiçbir zaman vasat olmamıştı. O nedende Fatma Girik zirveye çıkmayı ve oradan kalmayı hak etmiş bir stardır. Filmlerinde genellikle erkek gibi, mert, sağlam kadın karakterlerini yansıtır..."

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Türker İnanoğlu’ndan Fatma Girik’e duygulandıran veda: En parlak yıldızdı

"Varoşların belalı 'erkek Fatma'sıdır o. Şişli Belediyle Başkanlığı'nda da başarılı ve saygın kişiliğiyle ses getiren bir yönetim sergilemişti..."