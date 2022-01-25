25 Ocak 2022, Salı
Türker İnanoğlu'ndan Fatma Girik'e duygulandıran veda: En parlak yıldızdı
Fatma Girik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. Unutulmaz filmlere imza atan yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu, yaptığı paylaşımla eski dostuna veda etti. Duygusal bir not yayınlayan İnanoğlu, "Fatma'nın vefatıyla Yeşilçam'dan bir yıldız daha eksildi, o yıldız mevcutların en parlaklarından biriydi" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 25.01.2022 15:57 Güncelleme Tarihi: 25.01.2022 15:57
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