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Erkan Özerman Azra Akın'ı hedef aldı: İftira attı! Onu yaşatmazdım…

Son dönemde taciz skandallarıyla gündemden düşmeyen Erkan Özerman'dan yeni bir bomba geldi. Kıvanç Tatlıtuğ ve Azra Akın hakkında olay açıklamalar yapan Özerman, Akın'a sert ifadeler kullandı. Akın'ın eski sevgilisine iftira attığını söyleyen Özerman, "Yaşatmazdım o kızı. Evinde hapsederdim dışarı çıkamazdı" ifadeleriyle gündeme bomba gibi düştü.

Giriş Tarihi: 25.01.2022 17:16
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Erkan Özerman Azra Akın’ı hedef aldı: İftira attı! Onu yaşatmazdım…

Best Model Of Turkey ve Best Model of The World'ün kurucusu olan Erkan Özerman, Al Sana Haber'e konuk oldu.

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Erkan Özerman Azra Akın’ı hedef aldı: İftira attı! Onu yaşatmazdım…

Bir süredir yarışmadaki erkekleri taciz ettiği iddiasıyla gündem olan Özerman 2002 Miss World'de Dünya Güzeli Azra Akın ve bir dönem sevgilisi de olan 2002 Best Model of the World seçilen Kıvanç Tatlıtuğ hakkında olay iddialarda bulundu.

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Erkan Özerman Azra Akın’ı hedef aldı: İftira attı! Onu yaşatmazdım…

Erkan Özerman'ın hedefinde Azra Akın vardı. İkilinin sevgili olduğu dönemi anlatan Özerman açıklamasında, "Onun Kıvanç'a attığı iftira yüzünden yaşatmazdım o kızı ben, evinde hapsederdim dışarı çıkamazdı. Çocuğa neler yaptı? Sebebi de kıskançlık" dedi.

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Erkan Özerman Azra Akın’ı hedef aldı: İftira attı! Onu yaşatmazdım…

"İFTİRA ATTI!"

"O Amsterdam'da oturuyor. Oğlan Paris'de çalışıyor" diyen Özerman şöyle devam etti:

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Erkan Özerman Azra Akın’ı hedef aldı: İftira attı! Onu yaşatmazdım…

"Telefon açıyor 'Sen bu gece kiminleydin?' Başlıyor ağlamaya. Oğlan kalkıyor trene binip 2,5 saat yol gidiyor. Onun yüzünden defile kaçırdı. Onu elden kaçıracak diye Kıvanç'a atılan iftirayı burada anlatamam."