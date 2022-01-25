25 Ocak 2022, Salı
Erkan Özerman Azra Akın'ı hedef aldı: İftira attı! Onu yaşatmazdım…
Son dönemde taciz skandallarıyla gündemden düşmeyen Erkan Özerman'dan yeni bir bomba geldi. Kıvanç Tatlıtuğ ve Azra Akın hakkında olay açıklamalar yapan Özerman, Akın'a sert ifadeler kullandı. Akın'ın eski sevgilisine iftira attığını söyleyen Özerman, "Yaşatmazdım o kızı. Evinde hapsederdim dışarı çıkamazdı" ifadeleriyle gündeme bomba gibi düştü.
Giriş Tarihi: 25.01.2022 17:16
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