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Haberler Galeri Yalnız Kurt’un Altay Kurtoğlu’su Hasan Denizyaran hakkındaki gerçekle pes dedirtti! Herkesi şaşırttı

Yalnız Kurt’un Altay Kurtoğlu’su Hasan Denizyaran hakkındaki gerçekle pes dedirtti! Herkesi şaşırttı

Yalnız Kurt dizisi ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizide Altay Kurtoğlu karakterine hayat veren Hasan Denizyaran ise ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu. İlk kez Hayat Sevince Güzel dizisiyle izleyici karşısına çıkan yakışıklı oyuncu, Yalnız Kurt dizisiyle kariyerinde büyük sıçrama yaşadı. İzleyiciler tarafından mercek altına alınan Denizyaran'ın yaşı ise herkesi şoke etti.

Giriş Tarihi: 28.01.2022 16:39 Güncelleme Tarihi: 28.01.2022 16:40
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Yalnız Kurt’un Altay Kurtoğlu’su Hasan Denizyaran hakkındaki gerçekle pes dedirtti! Herkesi şaşırttı

Yalnız Kurt dizisiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Hasan Denizyaran, izleyiciler tarafından mercek altına alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yalnız Kurt’un Altay Kurtoğlu’su Hasan Denizyaran hakkındaki gerçekle pes dedirtti! Herkesi şaşırttı

Aksiyon sahneleriyle kendisine hayran bırakan yakışıklı oyuncunun yaşı herkesi şaşırttı.

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Yalnız Kurt’un Altay Kurtoğlu’su Hasan Denizyaran hakkındaki gerçekle pes dedirtti! Herkesi şaşırttı

İşte Hasan Denizyaran başta olmak üzere ünlü isimlerin yaşları…

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Yalnız Kurt’un Altay Kurtoğlu’su Hasan Denizyaran hakkındaki gerçekle pes dedirtti! Herkesi şaşırttı

Damla Colbay - 14 Ocak 1993

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Yalnız Kurt’un Altay Kurtoğlu’su Hasan Denizyaran hakkındaki gerçekle pes dedirtti! Herkesi şaşırttı

Yaprak Medine - 8 Temmuz 1996