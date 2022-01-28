Yalnız Kurt’un Altay Kurtoğlu’su Hasan Denizyaran hakkındaki gerçekle pes dedirtti! Herkesi şaşırttı

Yalnız Kurt dizisi ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizide Altay Kurtoğlu karakterine hayat veren Hasan Denizyaran ise ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu. İlk kez Hayat Sevince Güzel dizisiyle izleyici karşısına çıkan yakışıklı oyuncu, Yalnız Kurt dizisiyle kariyerinde büyük sıçrama yaşadı. İzleyiciler tarafından mercek altına alınan Denizyaran'ın yaşı ise herkesi şoke etti.