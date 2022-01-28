Türk sinemasının mavi gözlü sultanı Fatma Girik Bodrum’da son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti gerçekleşti

'HEM ABLAM HEM YOLDAŞIMDI'

Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, "Sizlerle aynı duyguları paylaşıyorum. Benim kadar sizler de seviyordunuz. Ablamı tanımayanların bile sevdiğini düşünüyorum. Hem ablam hem yoldaşımdı. 56 yıllık hayatımda annemden daha çok ablamla zaman geçirdim. Kendisinin 5-6 yıldır beyin rahatsızlığı vardı. Hastalığına rağmen neşesi yerindeydi. Konuşuyorduk, birlikte zaman geçiriyorduk. Koronavirüs belasının pençesine düştü ve 2-3 gün içerisinde ablamı kaybettik" dedi.

