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Haberler Galeri Türk sinemasının mavi gözlü sultanı Fatma Girik Bodrum’da son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti gerçekleşti

Türk sinemasının mavi gözlü sultanı Fatma Girik Bodrum’da son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti gerçekleşti

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede koronavirüse bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Fatma Girik, vasiyeti üzerine yıllardır yaşadığı Bodrum'da hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedildi.

Giriş Tarihi: 28.01.2022 16:37 Güncelleme Tarihi: 28.01.2022 16:39
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Türk sinemasının mavi gözlü sultanı Fatma Girik Bodrum’da son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti gerçekleşti

Pazartesi günü tedavi gördüğü hastanede Covid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Türk sinemasının mavi gözlü sultanı veYeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik'in cenazesi, dün İstanbul'da düzenlenen törenin ardından Muğla'nın Bodrum ilçesine getirildi.

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Türk sinemasının mavi gözlü sultanı Fatma Girik Bodrum’da son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti gerçekleşti

Girik'in Türk bayrağına sarılı tabutu, omuzlarda taşınarak Adliye Camisi'ne götürüldü. Törene katılanlar Girik'in tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.

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Türk sinemasının mavi gözlü sultanı Fatma Girik Bodrum’da son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti gerçekleşti

Törene, Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, manevi kızı Ahu Turan, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Muğla Valisi Orhan Tavlı, CHP Muğla milletvekilleri Mürsel Alban, Süleyman Girgin, Suat Özcan, Burak Erbay, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen ile iş, siyaset ve spor camiasından çok sayıda kişi katıldı.

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Türk sinemasının mavi gözlü sultanı Fatma Girik Bodrum’da son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti gerçekleşti

HAYAT ARKADAŞININ YANINA DEFNEDİLDİ
Bodrum İlçe Müftüsü İbrahim Kapancı tarafından kıldırılan namazın ardından Fatma Girik'in cenazesi, Torba Mahallesi'ndeki evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Girik, Torba Mezarlığı'nda hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedildi.

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Türk sinemasının mavi gözlü sultanı Fatma Girik Bodrum’da son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti gerçekleşti

'HEM ABLAM HEM YOLDAŞIMDI'
Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, "Sizlerle aynı duyguları paylaşıyorum. Benim kadar sizler de seviyordunuz. Ablamı tanımayanların bile sevdiğini düşünüyorum. Hem ablam hem yoldaşımdı. 56 yıllık hayatımda annemden daha çok ablamla zaman geçirdim. Kendisinin 5-6 yıldır beyin rahatsızlığı vardı. Hastalığına rağmen neşesi yerindeydi. Konuşuyorduk, birlikte zaman geçiriyorduk. Koronavirüs belasının pençesine düştü ve 2-3 gün içerisinde ablamı kaybettik" dedi.