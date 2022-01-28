28 Ocak 2022, Cuma
Türk sinemasının mavi gözlü sultanı Fatma Girik Bodrum’da son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti gerçekleşti
İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede koronavirüse bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Fatma Girik, vasiyeti üzerine yıllardır yaşadığı Bodrum'da hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedildi.
Giriş Tarihi: 28.01.2022 16:37 Güncelleme Tarihi: 28.01.2022 16:39
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