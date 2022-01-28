Yalnız Kurt’un Esra Türkmen’i Damla Colbay’ın ortaya çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Hekimoğlu dizisiyle yıldızı parlayan Damla Colbay, Yalnız Kurt dizisiyle yeniden ekranlara döndü. Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutacak olan dizide Esra Türkmen karakterine hayat veren Colbay, başarılı oyunculuğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettirdi. Ortaya çıkan çocukluk fotoğrafı ise sosyal medyayı salladı. İşte Damla Colbay'ın o fotoğrafı...