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Yalnız Kurt’un Esra Türkmen’i Damla Colbay’ın ortaya çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Hekimoğlu dizisiyle yıldızı parlayan Damla Colbay, Yalnız Kurt dizisiyle yeniden ekranlara döndü. Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutacak olan dizide Esra Türkmen karakterine hayat veren Colbay, başarılı oyunculuğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettirdi. Ortaya çıkan çocukluk fotoğrafı ise sosyal medyayı salladı. İşte Damla Colbay'ın o fotoğrafı...

Giriş Tarihi: 28.01.2022 14:02
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Yalnız Kurt’un Esra Türkmen’i Damla Colbay’ın ortaya çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Yalnız Kurt dizisinde canlandırdığı Esra Türkmen karakteriyle ekranlara dönen Damla Colbay, gündeme oturdu.

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Yalnız Kurt’un Esra Türkmen’i Damla Colbay’ın ortaya çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Hekimoğlu dizisiyle yıldızı parlayan güzel oyuncu, oyunculuğu kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı.

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Yalnız Kurt’un Esra Türkmen’i Damla Colbay’ın ortaya çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Colbay'ın ortaya çıkan çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı. İşte Damla Colbay ve birçok ünlü ismin çocukluk fotoğrafı...

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Yalnız Kurt’un Esra Türkmen’i Damla Colbay’ın ortaya çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Kıvanç Tatlıtuğ

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Yalnız Kurt’un Esra Türkmen’i Damla Colbay’ın ortaya çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Kıvanç Tatlıtuğ