28 Ocak 2022, Cuma
Yalnız Kurt FETÖ’nün ipliğini pazara çıkaracak! Televizyon tarihinde dönüm noktası olacak
Atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Yalnız Kurt, bu akşam ilk bölümüyle ekrana gelecek. Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutacak olan dizi, önceki gün ilk gösterimiyle izleyici karşısına çıktı. Diziyi izleyenler arasında yer alan Sabah yazarı Yüksel Aytuğ, ilk izlenimlerini kaleme aldı. Dizinin televizyon tarihinde milat olacağını belirten Aytuğ, "Yalnız Kurt FETÖ'nün ipliğini pazara çıkaracak" dedi. İşte o yazı...
Giriş Tarihi: 28.01.2022 09:59 Güncelleme Tarihi: 28.01.2022 10:00
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