Yalnız Kurt FETÖ’nün ipliğini pazara çıkaracak! Televizyon tarihinde dönüm noktası olacak

Bana göre Osman Sınav sadece bir yapımcı/yönetmen değil, eskilerin deyimiyle tarihe notlar düşen bir vaka- i nüvist'tir. Bir kez daha yeteneğini, aklını, tecrübesini ve titiz araştırmacı kimliğini konuşturup ortaya gerçek bir eser çıkarmış.