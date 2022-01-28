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Yalnız Kurt FETÖ’nün ipliğini pazara çıkaracak! Televizyon tarihinde dönüm noktası olacak

Atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Yalnız Kurt, bu akşam ilk bölümüyle ekrana gelecek. Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutacak olan dizi, önceki gün ilk gösterimiyle izleyici karşısına çıktı. Diziyi izleyenler arasında yer alan Sabah yazarı Yüksel Aytuğ, ilk izlenimlerini kaleme aldı. Dizinin televizyon tarihinde milat olacağını belirten Aytuğ, "Yalnız Kurt FETÖ'nün ipliğini pazara çıkaracak" dedi. İşte o yazı...

Giriş Tarihi: 28.01.2022 09:59 Güncelleme Tarihi: 28.01.2022 10:00
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Yalnız Kurt FETÖ’nün ipliğini pazara çıkaracak! Televizyon tarihinde dönüm noktası olacak

Atv'de bugün izleyici ile buluşacak yeni dizi Yalnız Kurt'u önceki gün ön gösteriminde izledim ve tek kelime ile bayıldım.

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Yalnız Kurt FETÖ’nün ipliğini pazara çıkaracak! Televizyon tarihinde dönüm noktası olacak

Osmanlı tarihini dizilerden öğrenen günümüz gençliğine sesleniyorum: Yakın tarihimizden haberdar olmak, sisler ardında güzel ülkemizin geleceğine kasteden kirli kumpasları görmek, satır aralarında tek cümle ile geçen iğrenç komplolardan haberdar olmak ve yenilerine karşı gardınızı almak için mutlaka bu diziyi izleyin. Hatta ders dinler gibi oturup not alın.

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Yalnız Kurt FETÖ’nün ipliğini pazara çıkaracak! Televizyon tarihinde dönüm noktası olacak

Bana göre Osman Sınav sadece bir yapımcı/yönetmen değil, eskilerin deyimiyle tarihe notlar düşen bir vaka- i nüvist'tir. Bir kez daha yeteneğini, aklını, tecrübesini ve titiz araştırmacı kimliğini konuşturup ortaya gerçek bir eser çıkarmış.

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Yalnız Kurt FETÖ’nün ipliğini pazara çıkaracak! Televizyon tarihinde dönüm noktası olacak

Dizi, bir memleket sevdalısı, emekli asker, ömrünü bu ülkeye faydalı gençleri yetiştirmeye adayan Davut Bahadır'ın ekseninde yakın tarihimizin gizemlerine ışık tutuyor. Hedefteki karakter ise Fettah Dahhak. Zamanında vaiz olarak görev yaparken askerin istihbarat birimlerinin içine sızıp en tepelerde görev yapmış.

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Yalnız Kurt FETÖ’nün ipliğini pazara çıkaracak! Televizyon tarihinde dönüm noktası olacak

Bu mevkii de kendi karanlık emelleri için kullanmış. Adına Barış Gönüllüleri ya da Komünizmle Mücadele Derneği denilen CIA uzantısı örgütlerin emrinde çalışmış.