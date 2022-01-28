Cezayirli şarkıcı Mazi Scorp Ayça Ayşin Turan’a kafayı taktı! Silahlı paylaşımı korkuttu! “Ayça’yı almadan gitmeyeceğim”

Ayça Ayşin Turan'ın başı saplantılı hayranıyla derde girdi. Mazi adlı Cezayirli şarkıcı, oyuncunun peşine düştü. Platonik aşık olan Mazi, önce Ayça Ayşin Turan'a sosyal medyadan mesajlar atarak ulaşmaya çalıştı, ardından da İstanbul'a geldi. Turan'ın fotoğraflarını paylaşıp "Seni almadan gitmeyeceğim" gibi cümleler yazdı.