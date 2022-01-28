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Haberler Galeri Cezayirli şarkıcı Mazi Scorp Ayça Ayşin Turan’a kafayı taktı! Silahlı paylaşımı korkuttu! “Ayça’yı almadan gitmeyeceğim”

Cezayirli şarkıcı Mazi Scorp Ayça Ayşin Turan’a kafayı taktı! Silahlı paylaşımı korkuttu! “Ayça’yı almadan gitmeyeceğim”

Ayça Ayşin Turan'ın başı saplantılı hayranıyla derde girdi. Mazi adlı Cezayirli şarkıcı, oyuncunun peşine düştü. Platonik aşık olan Mazi, önce Ayça Ayşin Turan'a sosyal medyadan mesajlar atarak ulaşmaya çalıştı, ardından da İstanbul'a geldi. Turan'ın fotoğraflarını paylaşıp "Seni almadan gitmeyeceğim" gibi cümleler yazdı.

Giriş Tarihi: 28.01.2022 09:29
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Cezayirli şarkıcı Mazi Scorp Ayça Ayşin Turan’a kafayı taktı! Silahlı paylaşımı korkuttu! “Ayça’yı almadan gitmeyeceğim”

Oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın başı, saplantılı hayranıyla dertte.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Cezayirli şarkıcı Mazi Scorp Ayça Ayşin Turan’a kafayı taktı! Silahlı paylaşımı korkuttu! “Ayça’yı almadan gitmeyeceğim”

Mazi adlı Cezayirli bir şarkıcı, 2 yıl önce ekranda izleyip aşık olduğu oyuncuya saplantılı şekilde mesajlar atmaya başladı.

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Cezayirli şarkıcı Mazi Scorp Ayça Ayşin Turan’a kafayı taktı! Silahlı paylaşımı korkuttu! “Ayça’yı almadan gitmeyeceğim”

Sosyal medya paylaşımlarına Turan'ın fotoğraflarını ekleyen Mazi'nin kahvesinin köpüğüne bile ünlü oyuncunun yüzünü yaptırdığı ortaya çıktı.

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Cezayirli şarkıcı Mazi Scorp Ayça Ayşin Turan’a kafayı taktı! Silahlı paylaşımı korkuttu! “Ayça’yı almadan gitmeyeceğim”

Şarkıcının İstanbul'a gelip bir otel odasında silahlarıyla paylaşım yapması ve "Ayça'yı almadan dönmeyeceğim, buraya Ayça'yı kaçırmaya geldim" demesi ise büyük panik yarattı.

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Cezayirli şarkıcı Mazi Scorp Ayça Ayşin Turan’a kafayı taktı! Silahlı paylaşımı korkuttu! “Ayça’yı almadan gitmeyeceğim”

Tedbir alan Turan ve sevgilisi Alp Navruz'un tedbirli hareket ettiği öğrenildi.