Yalnız Kurt dizisi ihtişamıyla geliyor! "Aslı kurttur, kurt yavrusu kurt olur" İlk fragman tozu dumana kattı...

atv ekranlarında yayınlanacak olan Yalnız Kurt dizisinin ilk tanıtım videosu yayınlandı. Geçmişin tozlu raflarına uzanacak dizinin kadrosu ise yavaş yavaş belli olmaya başlıyor. İddialı dizinin fragmanı ise büyük heyecan uyandırdı. "Aslı kurttur, kurt yavrusu kurt olur" sözleri ise yayınlanan fragmana damga vurdu. Uzun süredir beklenen dizi için "Yalnız Kurt ne zaman başlayacak" sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.