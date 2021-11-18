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Yalnız Kurt dizisi ihtişamıyla geliyor! "Aslı kurttur, kurt yavrusu kurt olur" İlk fragman tozu dumana kattı...

atv ekranlarında yayınlanacak olan Yalnız Kurt dizisinin ilk tanıtım videosu yayınlandı. Geçmişin tozlu raflarına uzanacak dizinin kadrosu ise yavaş yavaş belli olmaya başlıyor. İddialı dizinin fragmanı ise büyük heyecan uyandırdı. "Aslı kurttur, kurt yavrusu kurt olur" sözleri ise yayınlanan fragmana damga vurdu. Uzun süredir beklenen dizi için "Yalnız Kurt ne zaman başlayacak" sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.11.2021 22:28 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 23:01
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Yalnız Kurt dizisi ihtişamıyla geliyor! Aslı kurttur, kurt yavrusu kurt olur İlk fragman tozu dumana kattı...

Yalnız Kurt dizisi ihtişamıyla geliyor. "Aslı kurttur, kurt yavrusu kurt olur" İlk fragman tozu dumana kattı. ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak dizinin ilk fragmanı büyük heyecan yarattı. Geçmişte yaşanan cinayetlere ışık tutacak dizinin kadrosunda kimlerin olacağı merak ediliyor. Kadrosunda; Cihan Ünal, Damla Colbay, Murat Han ve Hasan Deniz Yaran gibi isimlerin yer alacağı dizi bomba gibi geliyor.

İşte, Yalnız Kurt'un ilk tanıtım videosu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yalnız Kurt dizisi ihtişamıyla geliyor! Aslı kurttur, kurt yavrusu kurt olur İlk fragman tozu dumana kattı...

'YALNIZ KURT'UN İLK TANITIMI YAYINLANDI

ATV'nin yepyeni dizisi 'Yalnız Kurt'un ilk tanıtımı ise bugün yayınlandı. Dizinin ilk tanıtımı izleyenleri oldukça heyecanlandırdı.

"ASLI KURTTUR, KURT YAVRUSU KURT OLUR" SÖZLERİ DAMGA VURDU

Dizinin tanıtımına ise "Aslı kurttur, kurt yavrusu kurt olur" sözleri damga vurdu. Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan dizinin kadrosunda Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi başarılı isimler yer alıyor.

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Yalnız Kurt dizisi ihtişamıyla geliyor! Aslı kurttur, kurt yavrusu kurt olur İlk fragman tozu dumana kattı...

TARİHTEKİ DÖNÜM NOKTALARI EKRANLARA TAŞINACAK!

Yalnız Kurt, geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak. İyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.

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Yalnız Kurt dizisi ihtişamıyla geliyor! Aslı kurttur, kurt yavrusu kurt olur İlk fragman tozu dumana kattı...

YALNIZ KURT NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Birçok iddialı isimde imzası bulunan duayen yönetmen Osman Sınav'ın yeni projesi Yalnız Kurt'un çekimlerine başlandı. Dizinin hangi tarihte yayınlanacağı henüz belli olmasa da, 2022'nin ilk çeyreğinde yayın hayatına başlaması bekleniyor.

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Yalnız Kurt dizisi ihtişamıyla geliyor! Aslı kurttur, kurt yavrusu kurt olur İlk fragman tozu dumana kattı...

YALNIZ KURT OYUNCU KADROSU

atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak dizinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.