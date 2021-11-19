19 Kasım 2021, Cuma
Bestemsu Özdemir ve Yağız İzgül el ele yakalanmıştı! Aşkları başlamadan bitti
Son olarak atv'de yayınlanan İkimizin Sırrı dizisinde rol alan Bestemsu Özdemir şef Yağız İzgül ile el ele yakalanmıştı. İlk kez Levent'te görüntülenen ikilinin aşkı başlamadan bitti. Önceki gün 'Sen Ben Lenin' filminin galasına katılan Özdemir, İzgül ile yeni başlayan ilişkisinin bittiğini duyurdu.
Giriş Tarihi: 19.11.2021 09:19 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021 09:19
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