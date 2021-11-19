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Bestemsu Özdemir ve Yağız İzgül el ele yakalanmıştı! Aşkları başlamadan bitti

Son olarak atv'de yayınlanan İkimizin Sırrı dizisinde rol alan Bestemsu Özdemir şef Yağız İzgül ile el ele yakalanmıştı. İlk kez Levent'te görüntülenen ikilinin aşkı başlamadan bitti. Önceki gün 'Sen Ben Lenin' filminin galasına katılan Özdemir, İzgül ile yeni başlayan ilişkisinin bittiğini duyurdu.

Giriş Tarihi: 19.11.2021 09:19 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021 09:19
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Bestemsu Özdemir ve Yağız İzgül el ele yakalanmıştı! Aşkları başlamadan bitti

Başrollerini Barış Falay ve Saygın Soysal'ın paylaştığı 'Sen Ben Lenin' filminin galası dün akşam Atlas Sineması'nda gerçekleşti. Oyuncu arkadaşlarını yalnız bırakmayan Bestemsu Özdemir, muhabirlerle sohbet etti.

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Bestemsu Özdemir ve Yağız İzgül el ele yakalanmıştı! Aşkları başlamadan bitti

"SİZE İNAT DEĞİŞTİRMEYECEĞİM"

Oyuncuya sık sık gündeme gelen arabasındaki hasarlar hatırlatılıp, 'Aracınızı değiştirecek misiniz?' sorusuyla karşılaşınca, "Size inat değiştirmeyeceğim. Çok seviyorum ben arabamı yaptıracağım ama söz" diye cevapladı.

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Bestemsu Özdemir ve Yağız İzgül el ele yakalanmıştı! Aşkları başlamadan bitti

Arabasının çok güvenli geldiğinden bahseden Bestemsu Özdemir, "Ben değiştirmeyi düşünmüyorum, en son saksı olacak" ifadelerini kullandı.

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Bestemsu Özdemir ve Yağız İzgül el ele yakalanmıştı! Aşkları başlamadan bitti

YENİ AŞK KONUSUNDA KONUŞTU

Geçtiğimiz haftalarda Yağız İzgül ile Levent'te bir mekana girerken el ele görüntülenen Bestemsu Özdemir, gazetecileri karşılarında görünce kısa süreli şok yaşamıştı.

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Bestemsu Özdemir ve Yağız İzgül el ele yakalanmıştı! Aşkları başlamadan bitti

Bu konuyla alakalı da konuşan Özdemir, "Çok yeni bir şeydi. Daha tanışma aşamasında yemek yediğimiz bir evrede yakalandık zaten, ertesi gün magazin haberleri çıkınca görüşmeyi kestik. Çok talihsiz bir şey oldu benim için" ifadelerini kullandı.