Bestemsu Özdemir ve Yağız İzgül el ele yakalanmıştı! Aşkları başlamadan bitti

Bu konuyla alakalı da konuşan Özdemir, "Çok yeni bir şeydi. Daha tanışma aşamasında yemek yediğimiz bir evrede yakalandık zaten, ertesi gün magazin haberleri çıkınca görüşmeyi kestik. Çok talihsiz bir şey oldu benim için" ifadelerini kullandı.