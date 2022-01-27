‘Kuruluş Osman’ sezonun reyting rekorunu kırdı! Osman Bey Konya’da tuzağa çekildi

Kuruluş Osman 79. bölümüyle, Tüm Kişiler'de %13,18 izlenme oranı ve %28,14 izlenme payı, AB'de %9,86 izlenme oranı ve %23,90 izlenme payı 20+ABC1'de %13,48 izlenme oranı ve %28,03 izlenme payı elde ederek üç kategoride de en çok izlenen yapımı oldu. Tüm kategorilerde birinci sırada yer alan 'Kuruluş Osman' elde ettiği reytinglerle sezonun reyting rekorunu da kırdı.