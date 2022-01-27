27 Ocak 2022, Perşembe
‘Kuruluş Osman’ sezonun reyting rekorunu kırdı! Osman Bey Konya’da tuzağa çekildi
Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 79'uncu bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. 'Kuruluş Osman'da Geyhatu'nun elinden kurtulan Osman Bey, Konya'ya giderek Sultan Mesud'la görüştü ancak görüşme sırasında sultan bir suikasta uğradı. #KıyamVakti etiketiyle sosyal medyada Türkiye ve dünya gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu.
Giriş Tarihi: 27.01.2022 11:25 Güncelleme Tarihi: 27.01.2022 11:26
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