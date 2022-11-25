Yalı Çapkını bakın kimi anlatıyormuş! HEPİMİZ YAKINDAN TANIYORUZ! Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun oynadığı diziden BOMBA İTİRAF

Herkesin merak ettiği soru cevap buldu. Yalı Çapkını kimin hikayesi ortaya çıktı! Başrollerini Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, Gülçin Şantırcıoğlu, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat ve İrem Altuğ'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisi ekranlara geldiği günden itibaren yoğun bir ilgi görüyor. Yazar ve psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun yazdığı ve gerçek hayat öyküsünden yola çıkılarak işlendiği Yalı Çapkını'nda büyük bir sır gün yüzüne çıktı. Yalı Çapkını'nın hikayesi meğer o ünlü şarkıcıya aitmiş. Armağan Çağlayan itiraf etti. Yalı Çapkını kimin hayatı? İşte ayrıntılar…

Yalı Çapkını'nın kimi anlattığı ortaya çıktı! HEPİMİZ ÇOK YAKINDAN TANIYORUZ! Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun oynadığı diziden BOMBA İTİRAF