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Haberler Galeri Yalı Çapkını bakın kimi anlatıyormuş! HEPİMİZ YAKINDAN TANIYORUZ! Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun oynadığı diziden BOMBA İTİRAF

Yalı Çapkını bakın kimi anlatıyormuş! HEPİMİZ YAKINDAN TANIYORUZ! Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun oynadığı diziden BOMBA İTİRAF

Herkesin merak ettiği soru cevap buldu. Yalı Çapkını kimin hikayesi ortaya çıktı! Başrollerini Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, Gülçin Şantırcıoğlu, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat ve İrem Altuğ'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisi ekranlara geldiği günden itibaren yoğun bir ilgi görüyor. Yazar ve psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun yazdığı ve gerçek hayat öyküsünden yola çıkılarak işlendiği Yalı Çapkını'nda büyük bir sır gün yüzüne çıktı. Yalı Çapkını'nın hikayesi meğer o ünlü şarkıcıya aitmiş. Armağan Çağlayan itiraf etti. Yalı Çapkını kimin hayatı? İşte ayrıntılar…

Yalı Çapkını'nın kimi anlattığı ortaya çıktı! HEPİMİZ ÇOK YAKINDAN TANIYORUZ! Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun oynadığı diziden BOMBA İTİRAF

Giriş Tarihi: 25.11.2022 14:45 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 15:04
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Yalı Çapkını bakın kimi anlatıyormuş! HEPİMİZ YAKINDAN TANIYORUZ! Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu’nun oynadığı diziden BOMBA İTİRAF

Son zamanların yoğun ilgiyle takip edilen dizisi Yalı Çapkını konusu ve oyuncu güçlü kadrosuyla oldukça beğeni topluyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yalı Çapkını bakın kimi anlatıyormuş! HEPİMİZ YAKINDAN TANIYORUZ! Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu’nun oynadığı diziden BOMBA İTİRAF

Prof. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu hikayesinden uyarlama olan dizinin oyuncu kadrosunda da çok dikkat çeken başarılı isimler karşımıza geliyor.

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Yalı Çapkını bakın kimi anlatıyormuş! HEPİMİZ YAKINDAN TANIYORUZ! Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu’nun oynadığı diziden BOMBA İTİRAF

YALI ÇAPKINI OYUNCULARI

Dizinin güçlü kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler yer alıyor.

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Yalı Çapkını bakın kimi anlatıyormuş! HEPİMİZ YAKINDAN TANIYORUZ! Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu’nun oynadığı diziden BOMBA İTİRAF

BÜYÜK SIR ÇÖZÜLDÜ

Yazar ve psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleme aldığı ve gerçek hayat hikayesinden işlendiği Yalı Çapkını'nda büyük bir sır ortaya çıktı.

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Yalı Çapkını bakın kimi anlatıyormuş! HEPİMİZ YAKINDAN TANIYORUZ! Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu’nun oynadığı diziden BOMBA İTİRAF

ONUN HİKAYESİ İLE ÇOK BENZİYOR

Yazar ve psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden kaleme alınan Yalı Çapkını'nın Safiye Soyman'ın hayatıyla oldukça benzer olduğu ortaya çıktı.