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Türkücü Berdan Mardini’den estetik itirafları peş peşe geldi! Eski eşi Fatoş Yelliler sorulunca: “Allah belalarını versin…”

Ünlü türkücü Berdan Mardini konuk olduğu canlı yayında bir takım operasyonlar geçirip değiştiğini itiraf etti. Berdan Mardini'ye canlı yayında ihanet iddialarının peşinden yollarını ayırdığı eşi Fatoş Yelliler'in değişimi sorulunca ünlü türkücünün gözü döndü. Berdan Mardini'den beddualar peş peşe geldi. Çocuklarını eski eşine neden göstermediğini anlattı. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 25.11.2022 12:57
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Türkücü Berdan Mardini’den estetik itirafları peş peşe geldi! Eski eşi Fatoş Yelliler sorulunca: “Allah belalarını versin…”

Ünlü türkücü Berdan Mardini 2. Sayfa canlı yayınına katılarak yeni görüntüsüne neden olan şeyleri açıkladı.

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Türkücü Berdan Mardini’den estetik itirafları peş peşe geldi! Eski eşi Fatoş Yelliler sorulunca: “Allah belalarını versin…”

ESTETİKLERİNİ SIRALADI

Mardini "Göz kapaklarımı aldırdım, zayıfladım, burnumu ve dişimi yaptırdım. Değişimimin sebebi bu" dedi.

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Türkücü Berdan Mardini’den estetik itirafları peş peşe geldi! Eski eşi Fatoş Yelliler sorulunca: “Allah belalarını versin…”

Berdan Mardini'ye açıklamasından sonra aldatıldığı için ayrıldığı eski eşi Fatoş Yelliler soruldu.

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Türkücü Berdan Mardini’den estetik itirafları peş peşe geldi! Eski eşi Fatoş Yelliler sorulunca: “Allah belalarını versin…”

NEDEN ÇOCUKLARINIZI ONA GÖSTERMİYORSUNUZ?

Gelen soruda "Fatoş Yelliler'i neden yadırgıyorsunuz? O da değişebilir fikir olarak da tip olarak da... Neden çocuklarınızı ona göstermiyorsunuz?" dendi.

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Türkücü Berdan Mardini’den estetik itirafları peş peşe geldi! Eski eşi Fatoş Yelliler sorulunca: “Allah belalarını versin…”

"ALLAH BELALARINI VERSİN"

Türkücü bu soruya önce güldü sonra da "İnsanlar değişimi yanlış anlamış, beni öbür konular ilgilendiriyor, 2 sene geçti. Birinin birini aldatmasını insanlar değişim olarak görüyorsa Allah belalarını versin. Ne diyim" diyerek sinirlendi.