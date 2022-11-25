HaberlerGaleriTürkücü Berdan Mardini’den estetik itirafları peş peşe geldi! Eski eşi Fatoş Yelliler sorulunca: “Allah belalarını versin…”
Türkücü Berdan Mardini’den estetik itirafları peş peşe geldi! Eski eşi Fatoş Yelliler sorulunca: “Allah belalarını versin…”
Ünlü türkücü Berdan Mardini konuk olduğu canlı yayında bir takım operasyonlar geçirip değiştiğini itiraf etti. Berdan Mardini'ye canlı yayında ihanet iddialarının peşinden yollarını ayırdığı eşi Fatoş Yelliler'in değişimi sorulunca ünlü türkücünün gözü döndü. Berdan Mardini'den beddualar peş peşe geldi. Çocuklarını eski eşine neden göstermediğini anlattı. İşte ayrıntılar…