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Haberler Galeri Serenay Sarıkaya EZBER BOZMADI! Burak Deniz ile Serenay Sarıkaya’nın birlikteliği meğer… Didem Soydan boşuna 'karanlık çağım' dememiş!

Serenay Sarıkaya EZBER BOZMADI! Burak Deniz ile Serenay Sarıkaya’nın birlikteliği meğer… Didem Soydan boşuna 'karanlık çağım' dememiş!

Serenay Sarıkaya hareketli aşk hayatıyla adından sık sık söz ettiren ünlü isimlerden… Cem Yılmaz ile ayrıldıktan sonra adı Umut Evirgen'le birliktelik yaşayan Serenay Sarıkaya'dan yeni aşk bombası geldi. Sarıkaya ile geçen hafta sevgilisi Didem Soydan ile ayrılan Burak Deniz'in Adana'daki çekimler esnasında yakınlaştığı doğrultusunda söylentiler ortaya çıkmış fakat yalanlama gelmişti. İki tarafın da ilişkilerine mâl olan yakınlaşma, geçen gün Burak Deniz'in, Serenay Sarıkaya'nın sokağında magazincilere yakalanmasıyla bambaşka bir boyuta geçmişti. İkilinin, aşklarını dizilerine gölge düşürmemek sakladıkları söylense de gerçek pek öyle değilmiş…

Giriş Tarihi: 25.11.2022 15:44 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 15:46
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Serenay Sarıkaya EZBER BOZMADI! Burak Deniz ile Serenay Sarıkaya’nın birlikteliği meğer… Didem Soydan boşuna ’karanlık çağım’ dememiş!

Partnerleriyle yaşadığı aşklarla da ün salan Serenay Sarıkaya ezber bozmadı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Serenay Sarıkaya EZBER BOZMADI! Burak Deniz ile Serenay Sarıkaya’nın birlikteliği meğer… Didem Soydan boşuna ’karanlık çağım’ dememiş!

"Lale Devri"nde Tolgahan Sayışman, "Medcezir"de Çağatay Ulusoy, reklam filmi çekimlerinde Kerem Bürsin'le tanışıp sevgili olan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, bugünlerde de yeni rol arkadaşı Burak Deniz'le aşk yaşıyor.

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Serenay Sarıkaya EZBER BOZMADI! Burak Deniz ile Serenay Sarıkaya’nın birlikteliği meğer… Didem Soydan boşuna ’karanlık çağım’ dememiş!

Hürriyet'in haberine göre; Serenay Sarıkaya ile geçen hafta sevgilisi Didem Soydan'la ayrılan Burak Deniz'in Adana'daki çekimler esnasında yakınlaştığı yönünde iddialar ortaya çıkmış ama yalanlanmıştı.

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Serenay Sarıkaya EZBER BOZMADI! Burak Deniz ile Serenay Sarıkaya’nın birlikteliği meğer… Didem Soydan boşuna ’karanlık çağım’ dememiş!

DENİZ'İ MEKANLARA ALDIRMIYOR İDDİALARI

Sarıkaya ile sevgilisi Umut Evirgen 2 ay önce ayrılmış, hatta Evirgen'in Burak Deniz'i artık mekânlarına almadığı da konuşulmuştu.

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Serenay Sarıkaya EZBER BOZMADI! Burak Deniz ile Serenay Sarıkaya’nın birlikteliği meğer… Didem Soydan boşuna ’karanlık çağım’ dememiş!

SOKAĞINDA YAKALANDI

Her ikisinin de ilişkilerine mâl olan yakınlaşma, önceki gün Burak Deniz'in, Serenay Sarıkaya'nın sokağında yakalanmasıyla yeni bir boyut kazandı.