Serenay Sarıkaya EZBER BOZMADI! Burak Deniz ile Serenay Sarıkaya’nın birlikteliği meğer… Didem Soydan boşuna 'karanlık çağım' dememiş!

Serenay Sarıkaya hareketli aşk hayatıyla adından sık sık söz ettiren ünlü isimlerden… Cem Yılmaz ile ayrıldıktan sonra adı Umut Evirgen'le birliktelik yaşayan Serenay Sarıkaya'dan yeni aşk bombası geldi. Sarıkaya ile geçen hafta sevgilisi Didem Soydan ile ayrılan Burak Deniz'in Adana'daki çekimler esnasında yakınlaştığı doğrultusunda söylentiler ortaya çıkmış fakat yalanlama gelmişti. İki tarafın da ilişkilerine mâl olan yakınlaşma, geçen gün Burak Deniz'in, Serenay Sarıkaya'nın sokağında magazincilere yakalanmasıyla bambaşka bir boyuta geçmişti. İkilinin, aşklarını dizilerine gölge düşürmemek sakladıkları söylense de gerçek pek öyle değilmiş…