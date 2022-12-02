02 Aralık 2022, Cuma
Arka Sokaklar'ın gizemi çözüldü! 2 haftadır yeni bölüm yayınlanmıyordu! Açıklam geldi! Bundan sonra...
Kanal D ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Arka Sokaklar 2 haftadır yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkmıyor. Fenomen dizinin hayranları konu hakkında gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Yapımcılar tarafından dizinin neden yayınlanmadığına yönelik açıklama geldi. Hal böyle olunca," Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Arka Sokaklar final mi yaptı?" sorularına açıklık getirildi. İşte, Arka Sokaklar için detaylar...
Giriş Tarihi: 02.12.2022 20:31 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 20:31
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