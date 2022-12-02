Arka Sokaklar’ın gizemi çözüldü! 2 haftadır yeni bölüm yayınlanmıyordu! Açıklam geldi! Bundan sonra...

ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

2 Aralık 2022 Cuma tarihli Kanal D yayın akışına göz atan izleyiciler, dizi saatinde farklı bir yapım ile karşılaştı. Bu gelişme sonrası Arka Sokaklar dizisinin akıbeti ile ilgili araştırmalar hız kazandı.