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Arka Sokaklar'ın gizemi çözüldü! 2 haftadır yeni bölüm yayınlanmıyordu! Açıklam geldi! Bundan sonra...

Kanal D ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Arka Sokaklar 2 haftadır yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkmıyor. Fenomen dizinin hayranları konu hakkında gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Yapımcılar tarafından dizinin neden yayınlanmadığına yönelik açıklama geldi. Hal böyle olunca," Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Arka Sokaklar final mi yaptı?" sorularına açıklık getirildi. İşte, Arka Sokaklar için detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.12.2022 20:31 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 20:31
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Arka Sokaklar’ın gizemi çözüldü! 2 haftadır yeni bölüm yayınlanmıyordu! Açıklam geldi! Bundan sonra...

Arka Sokaklar neden yok? sorusuna yanıt aranıyor. Kanal D ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Arka Sokaklar'ın yeni bölümlerinin neden yayınlamadığı hayranları tarafından merak ediliyor. Başrollerinde; Zafer Ergin, Özgür Ozan ve İlker İnanoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizi için beklenen açıklama geldi. İşte, konu hakkında son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Arka Sokaklar’ın gizemi çözüldü! 2 haftadır yeni bölüm yayınlanmıyordu! Açıklam geldi! Bundan sonra...

ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

2 Aralık 2022 Cuma tarihli Kanal D yayın akışına göz atan izleyiciler, dizi saatinde farklı bir yapım ile karşılaştı. Bu gelişme sonrası Arka Sokaklar dizisinin akıbeti ile ilgili araştırmalar hız kazandı.

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Arka Sokaklar’ın gizemi çözüldü! 2 haftadır yeni bölüm yayınlanmıyordu! Açıklam geldi! Bundan sonra...

2 Aralık Cuma Kanal D yayın akışına göre, Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek.

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Arka Sokaklar’ın gizemi çözüldü! 2 haftadır yeni bölüm yayınlanmıyordu! Açıklam geldi! Bundan sonra...

ARKA SOKAKLAR NEDEN YOK?

Yapımcı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı sebebi ile Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından olan Arka Sokaklar dizisinin çekimlerine 45 gün ara verildi.

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Arka Sokaklar’ın gizemi çözüldü! 2 haftadır yeni bölüm yayınlanmıyordu! Açıklam geldi! Bundan sonra...

Arka Sokaklar yapım şirketi Erler Film, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kanal D'de 638 bölümdür (17 yıldır) aralıksız yayınlanan Arka Sokaklar dizisi yapımcısı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle 45 gün yayına ara vermiştir. En kısa zamanda ekranlara geri dönecektir."