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Haberler Galeri Herkes onu ‘sessiz ol’ işaretiyle tanıdı! Hastanelerin olmazsa olmazı olmuştu…  Dilek Tunca’nın son halini gören dönüp bir daha baktı

Herkes onu ‘sessiz ol’ işaretiyle tanıdı! Hastanelerin olmazsa olmazı olmuştu…  Dilek Tunca’nın son halini gören dönüp bir daha baktı

Bir dönem hastanelerin ve sağlık merkezlerinin sembolü olmuştu… Dilek Tunca'yı 'sus' işaretiyle hepimiz tanıdık. Hastanelerin olmazsa olmazı 'sessiz ol' hemşiresi Dilek Tunca'nın son hali ortaya çıktı. 'Sessiz ol' fotoğrafıyla hafızalara kazınan Dilek Tunca'nın son hali ortaya çıktı. Yıllar içindeki değişimini gören şaştı kaldı! İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 02.12.2022 19:01
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Herkes onu ‘sessiz ol’ işaretiyle tanıdı! Hastanelerin olmazsa olmazı olmuştu…  Dilek Tunca’nın son halini gören dönüp bir daha baktı

Tam 45 yıl öncesi… 1970'lerde İstanbul'da 'sessiz ol' pozuyla tanınan hemşire… Şimdilerde pek tanınmayan model Dilek Tunca'nın son halini gören büyük şok yaşadı. İşte 'sus' hemşiresi Dilek Tunca'nın son hali…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Herkes onu ‘sessiz ol’ işaretiyle tanıdı! Hastanelerin olmazsa olmazı olmuştu…  Dilek Tunca’nın son halini gören dönüp bir daha baktı

DÖNEMİN İKONU OLMUŞTU…

Hastane koridorlarında aslında herkesin gördüğü 'Sus' işareti yapan hemşire fotoğrafıyla ünlenen Dilek Tunca, adeta bir ikon haline gelmişti.

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Herkes onu ‘sessiz ol’ işaretiyle tanıdı! Hastanelerin olmazsa olmazı olmuştu…  Dilek Tunca’nın son halini gören dönüp bir daha baktı

SAĞLIK MERKEZLERİNİN, HASTANELERİN OLMAZSA OLMAZI…

Bir dönem sağlık merkezlerinin duvarlarını süsleyen, sembol haline gelmiş, 'sus işareti yapan hemşire' fotoğrafıyla ünlenen eski model Dilek Tunca, şimdilerde İzmir'de yaşıyor.

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Herkes onu ‘sessiz ol’ işaretiyle tanıdı! Hastanelerin olmazsa olmazı olmuştu…  Dilek Tunca’nın son halini gören dönüp bir daha baktı

DEĞİŞİMİNİ GÖREN GÖZLERİNE İNANAMADI

Eski model Dilek Tunca'nın yıllar içerisindeki değişimi görenleri şaşırttı.

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Herkes onu ‘sessiz ol’ işaretiyle tanıdı! Hastanelerin olmazsa olmazı olmuştu…  Dilek Tunca’nın son halini gören dönüp bir daha baktı

SESSİZ OL POZUNUN HİKAYESİNİ NEDİR?

Yaklaşık 2 yıldır İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan Dilek Tunca, sus pozunun hikayesini anlattı. Fotoğrafın çekildiği 1976 yılında yurt dışından seyahatten döndüğünü dile getiren Tunca, annesinin ajanstan arandığını belirtmesi üzerine bu proje için görüşmeye gittiğini söyledi.