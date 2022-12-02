Herkes onu ‘sessiz ol’ işaretiyle tanıdı! Hastanelerin olmazsa olmazı olmuştu… Dilek Tunca’nın son halini gören dönüp bir daha baktı

Bir dönem hastanelerin ve sağlık merkezlerinin sembolü olmuştu… Dilek Tunca'yı 'sus' işaretiyle hepimiz tanıdık. Hastanelerin olmazsa olmazı 'sessiz ol' hemşiresi Dilek Tunca'nın son hali ortaya çıktı. 'Sessiz ol' fotoğrafıyla hafızalara kazınan Dilek Tunca'nın son hali ortaya çıktı. Yıllar içindeki değişimini gören şaştı kaldı! İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 02.12.2022 19:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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