22 Ağustos 2024, Perşembe
Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in ailesini gördünüz mü? Birbirlerine tıpatıp benziyorlar! 'Kaşlar ondan mirasmış'
Son zamanların en popüler ve beğenilen isimlerinden biri olan Mert Ramazan Demir, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile bir dargın bir barışık ilişki yaşayan Demir, bu kez de ailesiyle gündem oldu. Tam 5 kardeşi olan yakışıklı oyuncunun anne ve babası da merak edilip araştırılmaya başladı. Demir'in ailesini görenler, 'Kalın kaşların sebebi belli oldu', Kaşlar ailede genetik' gibi yorumlarda bulundu. İşte Yalı Çapkını Ferit'in gerçek hayattaki ailesi...
Giriş Tarihi: 22.08.2024 09:18 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 09:18