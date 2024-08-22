Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’in ailesini gördünüz mü? Birbirlerine tıpatıp benziyorlar! ’Kaşlar ondan mirasmış’

Demir'in ailesini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Vanlı bir ailenin 5 çocuğundan biri olan Mert Ramazan Demir'in aile fotoğrafları, sosyal medyada büyük yankı buldu. Demir'in kardeşleriyle olan benzerliği ise herkesi şoke etti.

.