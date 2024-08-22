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Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in ailesini gördünüz mü? Birbirlerine tıpatıp benziyorlar! 'Kaşlar ondan mirasmış'

Son zamanların en popüler ve beğenilen isimlerinden biri olan Mert Ramazan Demir, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile bir dargın bir barışık ilişki yaşayan Demir, bu kez de ailesiyle gündem oldu. Tam 5 kardeşi olan yakışıklı oyuncunun anne ve babası da merak edilip araştırılmaya başladı. Demir'in ailesini görenler, 'Kalın kaşların sebebi belli oldu', Kaşlar ailede genetik' gibi yorumlarda bulundu. İşte Yalı Çapkını Ferit'in gerçek hayattaki ailesi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.08.2024 09:18 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 09:18
Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’in ailesini gördünüz mü? Birbirlerine tıpatıp benziyorlar! ’Kaşlar ondan mirasmış’

Yalı Çapkını dizisinde 'Seyran' ve 'Ferit' karakterlerine hayat veren Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in sette başlayan arkadaşlıklarını aşka dönüştürdü. Çalkantılı birlikteliklerinde her şey normale döndü derken ikili, ayrılık haberiyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’in ailesini gördünüz mü? Birbirlerine tıpatıp benziyorlar! ’Kaşlar ondan mirasmış’

Özel hayatları yakından takip edilen iki ünlü oyuncu, şimdilerde tatilin keyfini sürüyor. Diğer yandan yakışıklılığı ve başarılı oyunculuğuyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan Mert Razaman Demir'in hayatı da merak konusu oluyor.

Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’in ailesini gördünüz mü? Birbirlerine tıpatıp benziyorlar! ’Kaşlar ondan mirasmış’

Demir'in ailesini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Vanlı bir ailenin 5 çocuğundan biri olan Mert Ramazan Demir'in aile fotoğrafları, sosyal medyada büyük yankı buldu. Demir'in kardeşleriyle olan benzerliği ise herkesi şoke etti.

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Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’in ailesini gördünüz mü? Birbirlerine tıpatıp benziyorlar! ’Kaşlar ondan mirasmış’

Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Hangisi Mert ayırt edemedik", "Kaşlar ailede genetik" gibi yorumlarda bulundu.

Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’in ailesini gördünüz mü? Birbirlerine tıpatıp benziyorlar! ’Kaşlar ondan mirasmış’

İşte Mert Ramazan Demir'in ailesi...