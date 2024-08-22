22 Ağustos 2024, Perşembe
2 yıl evli kaldılar! Şarkıcı Nilüfer'in ilk eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Kurtlar Vadisi Pusu'nun yıldızı...
'Dünya Dönüyor', 'Kavak Yelleri', 'Taa Uzak Yollardan', 'Caddelerde Rüzgar' gibi şarkılarla hafızalara kazınan şarkıcı Nilüfer'in özel hayatı sevenleri tarafından yakın takibe alındı. Geçtiğimiz günler evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldıran Reha Muhtar'ın eski eşi oyuncu Deniz Uğur ile Nilüfer arasında yaşanan gerilim medyada geniş yankı buldu. Tüm bunların ardından Nilüfer'in hayatı da merak konusu oldu. Ünlü şarkıcının bir zamanlar Kurtlar Vadisi'nin ünlü oyuncusuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar şoke oldu. Bakın Nilüfer'in eski eşi kim çıktı...
Giriş Tarihi: 22.08.2024 10:03 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 10:07