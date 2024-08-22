2 yıl evli kaldılar! Şarkıcı Nilüfer’in ilk eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Kurtlar Vadisi Pusu’nun yıldızı...

Deniz Uğur, oğlunun Reha Muhtar'ın da manevi babası olduğu, Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı tarafından alıkonulduğunu öne sürdü. Nilüfer ile Deniz Uğur'un konuyla ilgili yaptıkları açıklamalar ise dikkat çekti.