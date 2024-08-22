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Haberler Galeri 2 yıl evli kaldılar! Şarkıcı Nilüfer'in ilk eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Kurtlar Vadisi Pusu'nun yıldızı...

2 yıl evli kaldılar! Şarkıcı Nilüfer'in ilk eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Kurtlar Vadisi Pusu'nun yıldızı...

'Dünya Dönüyor', 'Kavak Yelleri', 'Taa Uzak Yollardan', 'Caddelerde Rüzgar' gibi şarkılarla hafızalara kazınan şarkıcı Nilüfer'in özel hayatı sevenleri tarafından yakın takibe alındı. Geçtiğimiz günler evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldıran Reha Muhtar'ın eski eşi oyuncu Deniz Uğur ile Nilüfer arasında yaşanan gerilim medyada geniş yankı buldu. Tüm bunların ardından Nilüfer'in hayatı da merak konusu oldu. Ünlü şarkıcının bir zamanlar Kurtlar Vadisi'nin ünlü oyuncusuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar şoke oldu. Bakın Nilüfer'in eski eşi kim çıktı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.08.2024 10:03 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 10:07
2 yıl evli kaldılar! Şarkıcı Nilüfer’in ilk eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Kurtlar Vadisi Pusu’nun yıldızı...

Güçlü sesiyle gönüllerde taht kuran Nilüfer'in hayatı sevenleri tarafından yakın takibe alındı.

2 yıl evli kaldılar! Şarkıcı Nilüfer’in ilk eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Kurtlar Vadisi Pusu’nun yıldızı...

İstanbul Sarıyer'deki evinde geçirdiği kazada sonu hastaneye kaldırılan Reha Muhtar entübe edildi. Muhtar'ın yoğun bakımda tedavisi devam ederken Deniz Uğur'un babasıyla yaşayan oğlu Poyraz Deniz Muhtar'a ulaşma çabaları ise gündem oldu. Reha Muhtar ile usta sanatçı Nilüfer uzun süren birlikteliklerinden sonra büyük uğraşlarla Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edinmişti.

2 yıl evli kaldılar! Şarkıcı Nilüfer’in ilk eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Kurtlar Vadisi Pusu’nun yıldızı...

Deniz Uğur, oğlunun Reha Muhtar'ın da manevi babası olduğu, Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı tarafından alıkonulduğunu öne sürdü. Nilüfer ile Deniz Uğur'un konuyla ilgili yaptıkları açıklamalar ise dikkat çekti.

2 yıl evli kaldılar! Şarkıcı Nilüfer’in ilk eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Kurtlar Vadisi Pusu’nun yıldızı...

Deniz Uğur ile yaşadığı gerilimle gündeme gelen Nilüfer'in özel hayatı merak konusu oldu.

2 yıl evli kaldılar! Şarkıcı Nilüfer’in ilk eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Kurtlar Vadisi Pusu’nun yıldızı...

Ünlü şarkıcının bir dönem Kurtlar Vadisi'nin ünlü oyuncusuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.