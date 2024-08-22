22 Ağustos 2024, Perşembe
Dedesi İbrahim Tatlıses'in kopyası! Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'in ikizleri 7 aylık oldu! Art arda paylaştılar...
İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile dünyaevine girmişti. Daha sonra Tatlıses ve Şefkatli'nin evliliğinden İbrahim Ayel ve Sinan Emir adında ikizleri dünyaya geldi. Ünlü çiftiin ikizleri dedesi İbrahim Tatlıses'e benzerliğiyle dikkat çekti. Sosyal medyayı sık kullanan Yasemin Şefkatli, bugün ikizlerin yedinci ayını, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla kutladı. İşte o kareler...
Giriş Tarihi: 22.08.2024 08:54 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 08:55