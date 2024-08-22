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Haberler Galeri Dedesi İbrahim Tatlıses'in kopyası! Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'in ikizleri 7 aylık oldu! Art arda paylaştılar...

Dedesi İbrahim Tatlıses'in kopyası! Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'in ikizleri 7 aylık oldu! Art arda paylaştılar...

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile dünyaevine girmişti. Daha sonra Tatlıses ve Şefkatli'nin evliliğinden İbrahim Ayel ve Sinan Emir adında ikizleri dünyaya geldi. Ünlü çiftiin ikizleri dedesi İbrahim Tatlıses'e benzerliğiyle dikkat çekti. Sosyal medyayı sık kullanan Yasemin Şefkatli, bugün ikizlerin yedinci ayını, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla kutladı. İşte o kareler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.08.2024 08:54 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 08:55
Dedesi İbrahim Tatlıses’in kopyası! Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses’in ikizleri 7 aylık oldu! Art arda paylaştılar...

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Dedesi İbrahim Tatlıses’in kopyası! Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses’in ikizleri 7 aylık oldu! Art arda paylaştılar...

İkiz bebekleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'in dünyaya gelmesiyle hayatları tamamen değişen çift, bebeklerinin her anını paylaşıyor.

Dedesi İbrahim Tatlıses’in kopyası! Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses’in ikizleri 7 aylık oldu! Art arda paylaştılar...

Sosyal medyayı aktif kullanan Şefkatli, bugün ikizlerin yedinci ayını kutladı.

Dedesi İbrahim Tatlıses’in kopyası! Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses’in ikizleri 7 aylık oldu! Art arda paylaştılar...

İkizlerin fotoğraflarını paylaşan Şefkatli, "7.ay🧿💙 Poz vermeyi sevmiyor bazılarımız😜" notunu da ekledi.

Dedesi İbrahim Tatlıses’in kopyası! Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses’in ikizleri 7 aylık oldu! Art arda paylaştılar...

İşte Yasemin Şefkatli'nin ikizleriyle verdiği pozlar...