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Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'den şaşırtan itiraf! 'Hayatta en çok...'

Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Beril Pozam gibi başarılı oyuncuları bir araya getiren Yalı Çapkını dizisinde Ferit karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir, verdiği bir röportajla gündem oldu. Rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile yaşadığı aşkla magazin gündeminde sıkça yer alan oyuncu, reklam filminin çekimleri öncesinde samimi itiraflarda bulundu. İşte Mert Ramazan Demir'in o açıklamalarının satırbaşları!

ahaber.com.tr
Giriş: 09.07.2024 11:22
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Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’den şaşırtan itiraf! ’Hayatta en çok...’

Mert Ramazan Demir ile başrollerinde yer aldığı 'Yalı Çapkını' dizisinde 'Ferit' karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir adından sıkça söz ettiriyor.

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Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’den şaşırtan itiraf! ’Hayatta en çok...’

Dizinin sezon finali yapmasıyla Mert Ramazan Demir ve sevgilisi Afra Saraçoğlu, soluğu İspanya'da tatilde aldı.

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Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’den şaşırtan itiraf! ’Hayatta en çok...’

Bu diziyle ününe ün katan Mert Ramazan Demir, bir reklam filminin çekimleri öncesinde röportaj yaparak samimi itiraflarda bulundu.

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Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’den şaşırtan itiraf! ’Hayatta en çok...’

"UMURSAMAZ BİRİYİM"

Ünlü oyuncu 'umursamaz biri' olduğunu belirtti.

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Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’den şaşırtan itiraf! ’Hayatta en çok...’

"HAYATTA EN ÇOK…"

Ayrıca Demir, "Bir an evvel 30 yaşıma gelmek istiyorum. Hayatta en çok aileme önem veriyorum. Sürekli sorunlardan bahseden insanları sevmiyorum"