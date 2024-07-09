Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'den şaşırtan itiraf! 'Hayatta en çok...'

Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Beril Pozam gibi başarılı oyuncuları bir araya getiren Yalı Çapkını dizisinde Ferit karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir, verdiği bir röportajla gündem oldu. Rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile yaşadığı aşkla magazin gündeminde sıkça yer alan oyuncu, reklam filminin çekimleri öncesinde samimi itiraflarda bulundu. İşte Mert Ramazan Demir'in o açıklamalarının satırbaşları!