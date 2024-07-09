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Tuba Büyüküstün'ün ikizleri ilgi odağı oldu! Kızları Maya ve Toprak büyüdü! Biri annesine diğeri babasına benziyor...

Bir dönem atv'de yayınlanan Gönülçelen dizisinde Hasret karakteriyle büyük beğeni toplayan Tuba Büyüküstün, hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemde. Son olarak "Yarın Yokmuş Gibi" dizisinde Halit Ergenç ile birlikte başrolü paylaşan ünlü oyuncu, aynı zamanda annelik kimliğiyle de dikkat çekiyor. Onur Saylak ile 6 evli kalan Tuba Büyüküstün'ün Maya ve Toprak adında ikiz çocukları bulunuyor. Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde kızlarının doğum gününden paylaştığı karelerle ilgi odağı olmuştu. İşte Tuba Büyüküstün'ün ikizleri...

ahaber.com.tr
Giriş: 09.07.2024 11:58 Güncelleme: 09.07.2024 12:34
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Tuba Büyüküstün’ün ikizleri ilgi odağı oldu! Kızları Maya ve Toprak büyüdü! Biri annesine diğeri babasına benziyor...

Güzelliğinin yanı sıra başarılı oyunculuğuyla da kendine hayran bırakan Tuba Büyüküstün, hayranları tarafından yakın takibe alındı.

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Tuba Büyüküstün’ün ikizleri ilgi odağı oldu! Kızları Maya ve Toprak büyüdü! Biri annesine diğeri babasına benziyor...

Büyüküstün, 6 milyon takipçili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

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Tuba Büyüküstün’ün ikizleri ilgi odağı oldu! Kızları Maya ve Toprak büyüdü! Biri annesine diğeri babasına benziyor...

Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak 28 Temmuz 2011 tarihinde Paris, Fransa'da evlenmişti. Ünlü çiftin 2012 yılında "Maya" ve "Toprak" adını verdikleri ikiz kızları olmuştu. Çift, 5 Haziran 2017 tarihinde boşanmıştı.

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Tuba Büyüküstün’ün ikizleri ilgi odağı oldu! Kızları Maya ve Toprak büyüdü! Biri annesine diğeri babasına benziyor...

Ünlü çift, bu sefer de kızlarının son halleriyle gündem oldu. Onur Saylak ile Tuba Büyüküstün'ün ikizleri ise kocaman oldu. 41 yaşındaki Tuba Büyüküstün geçtiğimiz aylarda hayranlarıyla kızlarının doğum gününden eğlenceli karelerini paylaşmıştı.

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Tuba Büyüküstün’ün ikizleri ilgi odağı oldu! Kızları Maya ve Toprak büyüdü! Biri annesine diğeri babasına benziyor...

İşte Tuğba Büyüküstün başta olmak üzere diğer ünlü isimlerin çocukları...