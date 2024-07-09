Tuba Büyüküstün'ün ikizleri ilgi odağı oldu! Kızları Maya ve Toprak büyüdü! Biri annesine diğeri babasına benziyor...

Bir dönem atv'de yayınlanan Gönülçelen dizisinde Hasret karakteriyle büyük beğeni toplayan Tuba Büyüküstün, hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemde. Son olarak "Yarın Yokmuş Gibi" dizisinde Halit Ergenç ile birlikte başrolü paylaşan ünlü oyuncu, aynı zamanda annelik kimliğiyle de dikkat çekiyor. Onur Saylak ile 6 evli kalan Tuba Büyüküstün'ün Maya ve Toprak adında ikiz çocukları bulunuyor. Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde kızlarının doğum gününden paylaştığı karelerle ilgi odağı olmuştu. İşte Tuba Büyüküstün'ün ikizleri...