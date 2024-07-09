Ünlülerin gerçek isimlerini duyunca şaşıracaksınız! Burcu Esmersoy, Murat Dalkılıç, Nebahat Çehre...

Kimi şöhret olmadan önce kimi kariyerinin başında ismini farklı kullanmayı tercih etti. Biz onları tek isimle tanımış olsak da hepsinin farklı bir adı daha var. Oyuncudan şarkıcıya, şarkıcıdan yönetmene... Listede yok yok! Ekranlarda görmeye alışık olduğumuz ünlülerin daha önce duymadığınız tam adlarını sizler için derledik. İşte o ünlüler...