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Ünlülerin gerçek isimlerini duyunca şaşıracaksınız! Burcu Esmersoy, Murat Dalkılıç, Nebahat Çehre...

Kimi şöhret olmadan önce kimi kariyerinin başında ismini farklı kullanmayı tercih etti. Biz onları tek isimle tanımış olsak da hepsinin farklı bir adı daha var. Oyuncudan şarkıcıya, şarkıcıdan yönetmene... Listede yok yok! Ekranlarda görmeye alışık olduğumuz ünlülerin daha önce duymadığınız tam adlarını sizler için derledik. İşte o ünlüler...

ahaber.com.tr
Giriş: 09.07.2024 11:34 Güncelleme: 09.07.2024 11:34
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Ünlülerin gerçek isimlerini duyunca şaşıracaksınız! Burcu Esmersoy, Murat Dalkılıç, Nebahat Çehre...

Bazısını sahneden bazısını sinema ve televizyon dünyasından tanıdığımız ünlüler gerçek isimlerini kullanmamayı tercih ediyor. Ekranlarda gördüğümüz yıldızların gerçek isimleri hepinizde şok etkisi yaratabilir. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin ikinci adları...

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Ünlülerin gerçek isimlerini duyunca şaşıracaksınız! Burcu Esmersoy, Murat Dalkılıç, Nebahat Çehre...

Akif Selçuk Yöntem

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Ünlülerin gerçek isimlerini duyunca şaşıracaksınız! Burcu Esmersoy, Murat Dalkılıç, Nebahat Çehre...

Ragıp Reha Özcan

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Ünlülerin gerçek isimlerini duyunca şaşıracaksınız! Burcu Esmersoy, Murat Dalkılıç, Nebahat Çehre...

Melahat Özgü Namal

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Ünlülerin gerçek isimlerini duyunca şaşıracaksınız! Burcu Esmersoy, Murat Dalkılıç, Nebahat Çehre...

Asiye Nur Fettahoğlu