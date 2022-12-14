Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir ve Kubilay Aka birbirine girdi! Afra Saraçoğlu'yla yakınlaşınca ortalık karıştı

Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir ve Kubilay Aka Afra Saraçoğlu nedeniyle birbirine girdi. Geçtiğimiz gece yapılan bir partide samimi tavırlar sergileyen Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu Kubilay Aka'yı rahatsız etti. Mert Yazıcıoğlu ile yakın arkadaş olan Kubilay Aka, ikilinin samimiyetini görünce dostu için kavga etti. İkili arasındaki kavgaya mekandakiler müdahele etti. İşte tüm detaylar...