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Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir ve Kubilay Aka birbirine girdi! Afra Saraçoğlu'yla yakınlaşınca ortalık karıştı

Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir ve Kubilay Aka Afra Saraçoğlu nedeniyle birbirine girdi. Geçtiğimiz gece yapılan bir partide samimi tavırlar sergileyen Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu Kubilay Aka'yı rahatsız etti. Mert Yazıcıoğlu ile yakın arkadaş olan Kubilay Aka, ikilinin samimiyetini görünce dostu için kavga etti. İkili arasındaki kavgaya mekandakiler müdahele etti. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 14.12.2022 16:26 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 16:32
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Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir ve Kubilay Aka birbirine girdi! Afra Saraçoğlu yakınlaşınca ortalık karıştı

Kubilay Aka, Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'le dostu için kavga etti! Kubilay Aka'nın Yalı Çapkını dizisiyle yıldızı parlayan Mert Ramazan Demir'le Afra Saraçoğlu yüzünden karşı karşıya geldiği öğrenildi.

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Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir ve Kubilay Aka birbirine girdi! Afra Saraçoğlu yakınlaşınca ortalık karıştı

Geçen günlerde gerçekleşen OGM Pictures'ın partisinin ardından kalabalık bir oyuncu grubu başka bir mekanda eğlencelerine devam etti.

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Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir ve Kubilay Aka birbirine girdi! Afra Saraçoğlu yakınlaşınca ortalık karıştı

SAMİMİYETLERİNDEN RAHATSIZ OLDU

Gecede Kubilay Aka, Mert Ramazan Demir'in partneri Afra Saraçoğlu'yla samimiyetinden rahatsız oldu.

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Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir ve Kubilay Aka birbirine girdi! Afra Saraçoğlu yakınlaşınca ortalık karıştı

MERT YAZICIOĞLU İÇİN KAVGA ETTİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'yla çok yakın dost olan Aka, Mert Ramazan Demir'e bağırdı ve "Herkes hareketlerine dikkat edecek" dedi.

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Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir ve Kubilay Aka birbirine girdi! Afra Saraçoğlu yakınlaşınca ortalık karıştı

Ortam bir anda gerildi. Kavgaya Mert Ramazan Demir'in dizideki sağ kolu Ersin Arıcı da katıldı.