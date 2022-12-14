Çöp Adam’ın Tamer’i Engin Altan Düzyatan’tan özel çocuk açıklaması! Bakın 2 çocuk sahibi Engin Altan Düzyatan kaç yaşında?

Çöp Adam dizisinde Tamer rolüyle izleyicisiyle yeniden buluşan başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın partneri de Kiralık Aşk dizinde sempati toplayan ünlü oyuncu Elçin Sangu olmuştu. Dizinin yayınlanmasıyla ile Engin Altan Düzyatan'a dair tüm detaylar merak edilip araştırılmaya başlandı. 2014 yılında Neslişah Alkoçlar ile nikah masasına Düzyatan'ın bu evlilikten bir kızı bir de oğlu oldu. Ünlü oyuncu son olarak yaptığı çok özel çocuk açıklamalarıyla gündem oldu. Diğer taraftan Engin Altan Düzyatan'ın estetik olduğu iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşerken oyuncunun yaşı da merak konusu oldu. Peki Engin Altan Düzyatan kaç yaşında? İşte oyuncuya dair tüm detaylar…