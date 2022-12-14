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Haberler Galeri Çöp Adam’ın Tamer’i Engin Altan Düzyatan’tan özel çocuk açıklaması! Bakın 2 çocuk sahibi Engin Altan Düzyatan kaç yaşında?

Çöp Adam’ın Tamer’i Engin Altan Düzyatan’tan özel çocuk açıklaması! Bakın 2 çocuk sahibi Engin Altan Düzyatan kaç yaşında?

Çöp Adam dizisinde Tamer rolüyle izleyicisiyle yeniden buluşan başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın partneri de Kiralık Aşk dizinde sempati toplayan ünlü oyuncu Elçin Sangu olmuştu. Dizinin yayınlanmasıyla ile Engin Altan Düzyatan'a dair tüm detaylar merak edilip araştırılmaya başlandı. 2014 yılında Neslişah Alkoçlar ile nikah masasına Düzyatan'ın bu evlilikten bir kızı bir de oğlu oldu. Ünlü oyuncu son olarak yaptığı çok özel çocuk açıklamalarıyla gündem oldu. Diğer taraftan Engin Altan Düzyatan'ın estetik olduğu iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşerken oyuncunun yaşı da merak konusu oldu. Peki Engin Altan Düzyatan kaç yaşında? İşte oyuncuya dair tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 14.12.2022 17:01
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Çöp Adam’ın Tamer’i Engin Altan Düzyatan’tan özel çocuk açıklaması! Bakın 2 çocuk sahibi Engin Altan Düzyatan kaç yaşında?

Çöp Adam dizisinin Tamer'i Engin Altan Düzyatan son zamanların dikkat çeken ünlüleri arasında yer alıyor.

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Çöp Adam’ın Tamer’i Engin Altan Düzyatan’tan özel çocuk açıklaması! Bakın 2 çocuk sahibi Engin Altan Düzyatan kaç yaşında?

Şöhret dünyasının mutluluklarıyla parmak ısırtan çiftlerinden Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar 2014'te 'iyi günde, kötü günde evet' demişti. Evliliklerinde 8. yıla gelen çiftin Emir Aras ve Alara ismini koydukları 2 çocuğu var. Engin Altan Düzyatan'dan dikkat çeken çocuk açıklaması geldi. Engin Altan Düzyatan kız çocuk ve erkek çocuk babası olmanın farkı ne? sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti. İşte ayrıntılar…

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Çöp Adam’ın Tamer’i Engin Altan Düzyatan’tan özel çocuk açıklaması! Bakın 2 çocuk sahibi Engin Altan Düzyatan kaç yaşında?

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ile Elçin Sangu'nun yer aldığı Çöp Adam dizisi oyuncuları sosyal medyada ilgi odağı oldu. Seyircilerin merak ettiği isimlerin başında başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan geliyor.

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Çöp Adam’ın Tamer’i Engin Altan Düzyatan’tan özel çocuk açıklaması! Bakın 2 çocuk sahibi Engin Altan Düzyatan kaç yaşında?

Çöp Adam'ın Tamer'i olarak ekranlara dönen Engin Altan Düzyatan'ın partneri ise Peri rolüyle Elçin Sangu olmuştu. Engin Altan Düzyatan özel hayatı ile hayranlarının markajında.

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Çöp Adam’ın Tamer’i Engin Altan Düzyatan’tan özel çocuk açıklaması! Bakın 2 çocuk sahibi Engin Altan Düzyatan kaç yaşında?

Engin Altan Düzyatan, hem kariyeri hem de özel hayatıyla çok konuşuluyor. Engin Altan Düzyatan, Neslişah Alkoçlar ile 2014 yılında hayatını birleştirmişti.