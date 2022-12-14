2. kez denediler yine olmadı! Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli ve Bige Önal ayrıldı! ‘Bu sefer KESİN’ Meğer 7 yıllık ilişkinin bitmesinin sebebi…

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli ile kendisi gibi oyuncu olan Bige Önal 7 senedir birlikteydi. Herkesin düğünlerini beklediği oyuncu çiftten 2. kez kötü haber geldi. Aras Bulut İynemli ve Bige Önal karşılıklı olarak ayrılmaya karar verdi. Çiftin yakınları bu defa ilişkinin kesin olarak bittiğini söylüyor. Meğer 7 yıllık aşkı bitiren olay…