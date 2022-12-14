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Haberler Galeri 2. kez denediler yine olmadı! Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli ve Bige Önal ayrıldı! ‘Bu sefer KESİN’ Meğer 7 yıllık ilişkinin bitmesinin sebebi…

2. kez denediler yine olmadı! Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli ve Bige Önal ayrıldı! ‘Bu sefer KESİN’ Meğer 7 yıllık ilişkinin bitmesinin sebebi…

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli ile kendisi gibi oyuncu olan Bige Önal 7 senedir birlikteydi. Herkesin düğünlerini beklediği oyuncu çiftten 2. kez kötü haber geldi. Aras Bulut İynemli ve Bige Önal karşılıklı olarak ayrılmaya karar verdi. Çiftin yakınları bu defa ilişkinin kesin olarak bittiğini söylüyor. Meğer 7 yıllık aşkı bitiren olay…

Giriş Tarihi: 14.12.2022 16:08
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2. kez denediler yine olmadı! Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli ve Bige Önal ayrıldı! ‘Bu sefer KESİN’ Meğer 7 yıllık ilişkinin bitmesinin sebebi…

Aras Bulut İynemli ve Bige Ünal'dan kötü haber! İkili ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir dönem ekranlara gelen 'Maral: En Güzel Hikayem' dizisinin setinde tanıştıktan sonra aşk yaşamaya başlayan 31 yaşındaki Aras Bulut İynemli ile 32 yaşındaki Bige Önal uzun ilişkilerini geçen temmuzda sessiz sedasız noktalamıştı.

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2. kez denediler yine olmadı! Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli ve Bige Önal ayrıldı! ‘Bu sefer KESİN’ Meğer 7 yıllık ilişkinin bitmesinin sebebi…

Çıkan haberlerin ardından bir açıklamada bulunmayan Önal ve İynemli aşklarına ikinci bir şans vermişti.

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2. kez denediler yine olmadı! Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli ve Bige Önal ayrıldı! ‘Bu sefer KESİN’ Meğer 7 yıllık ilişkinin bitmesinin sebebi…

Evlenmesini beklenen ünlü çiften kötü haber geldi.

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2. kez denediler yine olmadı! Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli ve Bige Önal ayrıldı! ‘Bu sefer KESİN’ Meğer 7 yıllık ilişkinin bitmesinin sebebi…

7 senedir aşk yaşayan Aras Bulut İynemli ve Bige Önal, tekrar ayrıldı.

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2. kez denediler yine olmadı! Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli ve Bige Önal ayrıldı! ‘Bu sefer KESİN’ Meğer 7 yıllık ilişkinin bitmesinin sebebi…

ROLÜN AĞIRLIĞI OYUNCUNUN PSİKOLOJİSİNİ ALT ÜST ETMİŞ!

Atatürk dizisinin çekimlerinde rolün ağırlığı nedeniyle sette psikolojik olarak da zor anlar yaşayan İynemli'nin çekimlerin ardından Önal'la gerginlik yaşadı.