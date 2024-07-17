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Yalı Çapkını'nın başrollerinden şaşırtan hamle! Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir ayrıldı mı?

"Yalı Çapkını" dizisinde Seyran ve Ferit karakterlerine hayat veren Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in ilişkisi, sık sık magazin gündemine taşınıyor. Bir süredir bir dargın bir barışık ilişki sürdüren çift, geçtiğimiz günlerde tatildeyken görüntülendi. Ancak son zamanlarda çiftin sosyal medya hesaplarından yaptıkları hamle ayrılık iddialarını beraberinde getirdi.

ahaber.com.tr
Giriş: 17.07.2024 09:18 Güncelleme: 17.07.2024 09:18
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Yalı Çapkını’nın başrollerinden şaşırtan hamle! Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir ayrıldı mı?

Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun ilişkisi, medyanın yakından takip ettiği konulardan biriydi. Her anlarıyla dikkat çeken bu çift, röportajlarda ilişkileri hakkında pek konuşmamayı tercih etmişti.

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Yalı Çapkını’nın başrollerinden şaşırtan hamle! Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir ayrıldı mı?

Geçtiğimiz günlerde tatilde dudak dudağa görüntülenmiş akları ise belgelenmişti. Bir süredir aşk yaşayan Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu, ayrılık haberleriyle gündeme geldi.

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Yalı Çapkını’nın başrollerinden şaşırtan hamle! Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir ayrıldı mı?

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir sosyal medyada birbirini takipten çıktı.

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Yalı Çapkını’nın başrollerinden şaşırtan hamle! Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir ayrıldı mı?

Bu hamle sonrası çiftin ayrıldığı iddia edildi.

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Yalı Çapkını’nın başrollerinden şaşırtan hamle! Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir ayrıldı mı?

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