Yalı Çapkını'nın başrollerinden şaşırtan hamle! Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir ayrıldı mı?

"Yalı Çapkını" dizisinde Seyran ve Ferit karakterlerine hayat veren Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in ilişkisi, sık sık magazin gündemine taşınıyor. Bir süredir bir dargın bir barışık ilişki sürdüren çift, geçtiğimiz günlerde tatildeyken görüntülendi. Ancak son zamanlarda çiftin sosyal medya hesaplarından yaptıkları hamle ayrılık iddialarını beraberinde getirdi.