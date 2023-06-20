HaberlerGaleriYalı Çapkını'nda yeni sezon öncesi sürpriz gelişme! Başrol değişikliği şaşkına çevirdi! İddialar art arda sıralandı! Sıradaki isim...
Yalı Çapkını'nda yeni sezon öncesi sürpriz gelişme! Başrol değişikliği şaşkına çevirdi! İddialar art arda sıralandı! Sıradaki isim...
Yalı Çapkını dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte sevenleri yeni sezona gözlerini çevirdi. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı dizide sezon finali birçok vedayı beraberinde getirdi. Yeni sezonda yapımda yer alacak ve yolların ayrılacağı isimler merak ediliyor. İşte detaylar...