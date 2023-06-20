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Haberler Galeri Yalı Çapkını'nda yeni sezon öncesi sürpriz gelişme! Başrol değişikliği şaşkına çevirdi! İddialar art arda sıralandı! Sıradaki isim...

Yalı Çapkını'nda yeni sezon öncesi sürpriz gelişme! Başrol değişikliği şaşkına çevirdi! İddialar art arda sıralandı! Sıradaki isim...

Yalı Çapkını dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte sevenleri yeni sezona gözlerini çevirdi. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı dizide sezon finali birçok vedayı beraberinde getirdi. Yeni sezonda yapımda yer alacak ve yolların ayrılacağı isimler merak ediliyor. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.06.2023 11:13 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 11:20
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Yalı Çapkını’nda yeni sezon öncesi sürpriz gelişme! Başrol değişikliği şaşkına çevirdi! İddialar art arda sıralandı! Sıradaki isim...

Yalı Çapkını dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte sevenleri yeni sezona gözlerini çevirdi. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı dizide sezon finali birçok vedayı beraberinde getirdi. Yeni sezonda yapımda yer alacak ve yolların ayrılacağı isimler merak ediliyor. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yalı Çapkını’nda yeni sezon öncesi sürpriz gelişme! Başrol değişikliği şaşkına çevirdi! İddialar art arda sıralandı! Sıradaki isim...

Oyuncu kadrosuyla da büyük ilgi gören dizinin 36. bölümünde, Ferit karakteri Tarık tarafından vurulmuştu. Ferit'in ne olduğunu merak eden sadık dizi takipçileri, yeni sezon hakkında araştırmalara başladı.

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Yalı Çapkını’nda yeni sezon öncesi sürpriz gelişme! Başrol değişikliği şaşkına çevirdi! İddialar art arda sıralandı! Sıradaki isim...

İddialara göre bir karakterin daha diziden ayrılacağı belirtiliyor. Bu haber seyircilerde büyük bir şok etkisi yarattı ve merakla beklenen yeni sezon öncesi neler olacağı konusunda spekülasyonlar başladı.

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Yalı Çapkını’nda yeni sezon öncesi sürpriz gelişme! Başrol değişikliği şaşkına çevirdi! İddialar art arda sıralandı! Sıradaki isim...

Sosyal medyada diziden Öznur Serçeler'in ayrılacağı iddia edildi.

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Yalı Çapkını’nda yeni sezon öncesi sürpriz gelişme! Başrol değişikliği şaşkına çevirdi! İddialar art arda sıralandı! Sıradaki isim...

YALI ÇAPKINI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin'in oturduğu OGM Pictures imzalı Yalı Çapkını dizisi yeni sezonu ile gündemde. Senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dizinin 2. Sezon yayın tarihi merak ediliyor.