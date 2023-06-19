19 Haziran 2023, Pazartesi
Squid Game 2. sezon 1. bölüm ne zaman, hangi tarihte? Beklenen açıklama geldi! Oyuncu kadrosu belli oldu! K-POP yıldızı o isimde var!
Dijital platformda yayınlanan ve ilk bölümünden itibaren yoğun ilgi gören fenomen dizinin sevenlerinin yüzünü güldürecek haber geldi. 2. sezonun duyurulmasıyla birlikte yeni oyuncu kadrosu da açıklandı. Aralarında K-Pop yıldızının da olması dikkatleri çekti. Peki Squid Game 2. sezon 1. bölüm ne zaman, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 19.06.2023 17:41
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