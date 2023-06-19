Squid Game 2. sezon 1. bölüm ne zaman, hangi tarihte? Beklenen açıklama geldi! Oyuncu kadrosu belli oldu! K-POP yıldızı o isimde var!

SQUID GAME 2. SEZON NE ZAMAN?

Squid Game'in senaristi, yönetmeni ve baş yapımcısı Hwang Dong-hyuk, daha önce yaptığı bir açıklamada 2. sezonun 2024'ün sonuna kadar yayınlanacağını belirtmişti. Dizinin 2. sezon fragmanı yayınlanmış olsa da net bir tarih paynlaşılmadı. Bu nedenle, şu an için 2. sezonun çıkış tarihiyle ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır.