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Haberler Galeri Squid Game 2. sezon 1. bölüm ne zaman, hangi tarihte? Beklenen açıklama geldi! Oyuncu kadrosu belli oldu! K-POP yıldızı o isimde var!

Squid Game 2. sezon 1. bölüm ne zaman, hangi tarihte? Beklenen açıklama geldi! Oyuncu kadrosu belli oldu! K-POP yıldızı o isimde var!

Dijital platformda yayınlanan ve ilk bölümünden itibaren yoğun ilgi gören fenomen dizinin sevenlerinin yüzünü güldürecek haber geldi. 2. sezonun duyurulmasıyla birlikte yeni oyuncu kadrosu da açıklandı. Aralarında K-Pop yıldızının da olması dikkatleri çekti. Peki Squid Game 2. sezon 1. bölüm ne zaman, hangi tarihte?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.06.2023 17:41
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Squid Game 2. sezon 1. bölüm ne zaman, hangi tarihte? Beklenen açıklama geldi! Oyuncu kadrosu belli oldu! K-POP yıldızı o isimde var!

Squid Game 2. sezon 1. bölüm ne zaman sorusunun cevabı merak ediliyor. Kendine has konusu ile büyük ilgi gören dizinin yeni sezonuna ilişkin detaylar araştırılıyor. Peki Squid Game 2. sezon 1. bölüm ne zaman, hangi tarihte? İşte oyuncu kadrosu ve yeni sezon tarihleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Squid Game 2. sezon 1. bölüm ne zaman, hangi tarihte? Beklenen açıklama geldi! Oyuncu kadrosu belli oldu! K-POP yıldızı o isimde var!

SQUID GAME EKRANLARA DÖNÜYOR!

Dijital içerik platformu Netflix TUDUM etkinliği kapsamında kürsel hayran kitlesine sahip dizi ve filmlerine dair eni sürprizleri paylaştı.

O sürprizler arasında Squid Game de yer alıyor.

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Squid Game 2. sezon 1. bölüm ne zaman, hangi tarihte? Beklenen açıklama geldi! Oyuncu kadrosu belli oldu! K-POP yıldızı o isimde var!

Çeşitli çocuk oyunları ile ölümcül bir oyunu konu edinen yapım Hwang Dong-hyuk tarafından yazılıp yönetildi. Dünya çapında 17 Eylül 2021'de gösterime giren dizi, Kasım 2021 itibarıyla Netflix'in en çok izlenen dizisi oldu.

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Squid Game 2. sezon 1. bölüm ne zaman, hangi tarihte? Beklenen açıklama geldi! Oyuncu kadrosu belli oldu! K-POP yıldızı o isimde var!

SQUID GAME 2. SEZON NE ZAMAN?

Squid Game'in senaristi, yönetmeni ve baş yapımcısı Hwang Dong-hyuk, daha önce yaptığı bir açıklamada 2. sezonun 2024'ün sonuna kadar yayınlanacağını belirtmişti. Dizinin 2. sezon fragmanı yayınlanmış olsa da net bir tarih paynlaşılmadı. Bu nedenle, şu an için 2. sezonun çıkış tarihiyle ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır.

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Squid Game 2. sezon 1. bölüm ne zaman, hangi tarihte? Beklenen açıklama geldi! Oyuncu kadrosu belli oldu! K-POP yıldızı o isimde var!

Oyuncuların giydikleri, filmin müzikleri ve oynanan oyunlar kısa sürede akım haline geldi ve sosyal medyada milyonlarca defa paylaşıldı.