21 Haziran 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Deli Yürek geri dönecek mi, ne zaman? Deli Yürek yeni sezonu hangi platformda yayınlanacak? Oyuncu kadrosunda kimler var?

Deli Yürek geri dönecek mi, ne zaman? Deli Yürek yeni sezonu hangi platformda yayınlanacak? Oyuncu kadrosunda kimler var?

Deli Yürek dizisi yeniden çekilecek mi sorusunun cevabı merak ediliyor. Bir zamana damga vuran dizinin sevenleri sosyal medyada yoğun ilgi gören iddiaların detaylarını öğrenmeye çalışıyor. 'Deli Yürek', 1998'de Show TV'de başladığı yayın hayatını 4'üncü sezonla ATV'de tamamlarken, yeniden çekilme iddiaları gündem oldu. Peki Deli Yürek geri dönecek mi, ne zaman?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.06.2023 11:52 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 11:52
  • 1
  • 7
Deli Yürek geri dönecek mi, ne zaman? Deli Yürek yeni sezonu hangi platformda yayınlanacak? Oyuncu kadrosunda kimler var?

Deli Yürek dizisinin ekrana geri dönüş iddiası haberi dizi severleri heyecanlandırdı. Zamanına damga vuran Kenan İmirzalıoğlu ve Zeynep Tokuş'un başrollerini üstlendiği Deli Yürek dizisinin detayları araştırılıyor. Peki Deli Yürek geri dönecek mi, ne zaman? Deli Yürek yeni sezonu hangi platformda yayınlanacak? Oyuncu kadrosunda kimler var?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Deli Yürek geri dönecek mi, ne zaman? Deli Yürek yeni sezonu hangi platformda yayınlanacak? Oyuncu kadrosunda kimler var?

Osman Sınav'ın yönetmenliğini üstlendiği 'Deli Yürek', 1998'de Show TV'de başladığı yayın hayatını 4'üncü sezonla ATV'de tamamlayan Deli Yürek dizisinin yeniden çekileceğine dair kulis bilgileri dolaşsa da henüz resmi olarak gerçekleştirilmiş bir açıklama bulunmamaktadır.

  • 3
  • 7
Deli Yürek geri dönecek mi, ne zaman? Deli Yürek yeni sezonu hangi platformda yayınlanacak? Oyuncu kadrosunda kimler var?

Dolayısıyla dizinin yeni oyuncu kadrosu hakkında da netlik kazanan bir detay bulunmamaktadır.

  • 4
  • 7
Deli Yürek geri dönecek mi, ne zaman? Deli Yürek yeni sezonu hangi platformda yayınlanacak? Oyuncu kadrosunda kimler var?

Diziye olan ilgi ve merakın yüksek olması, Deli Yürek'in yeni versiyonunun ne kadar ilgi göreceğinin habercisi.

  • 5
  • 7
Deli Yürek geri dönecek mi, ne zaman? Deli Yürek yeni sezonu hangi platformda yayınlanacak? Oyuncu kadrosunda kimler var?

Dizi severler, Kenan İmirzalıoğlu'nun diziye geri dönüp dönmeyeceği ve yeni oyuncu kadrosunun nasıl şekilleneceği konularında heyecanla gelişmeleri takip ediyor.