Deli Yürek geri dönecek mi, ne zaman? Deli Yürek yeni sezonu hangi platformda yayınlanacak? Oyuncu kadrosunda kimler var?

Deli Yürek dizisi yeniden çekilecek mi sorusunun cevabı merak ediliyor. Bir zamana damga vuran dizinin sevenleri sosyal medyada yoğun ilgi gören iddiaların detaylarını öğrenmeye çalışıyor. 'Deli Yürek', 1998'de Show TV'de başladığı yayın hayatını 4'üncü sezonla ATV'de tamamlarken, yeniden çekilme iddiaları gündem oldu. Peki Deli Yürek geri dönecek mi, ne zaman?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 21.06.2023 11:52 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 11:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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