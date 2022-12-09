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Haberler Galeri Yalı Çapkını'nda o oyuncu telli duvaklı gelin olacak! Gülseren Budayıcıoğlu o karakteri 'Kendime yakın görüyorum' demişti!

Yalı Çapkını'nda o oyuncu telli duvaklı gelin olacak! Gülseren Budayıcıoğlu o karakteri 'Kendime yakın görüyorum' demişti!

Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını her hafta heyecanlı bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitliyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir danışanının hikayesinden uyarlanan dizi oyuncularıyla da dikkat çekiyor. Beril Pozam'ın hayat verdiği Suna karakterinin kiminle evleneceği araştırılan konular arasında yerini aldı. Pek, Yalı Çapkını Suna kiminle evlenecek? İşte, merak edilen tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 09.12.2022 19:28 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 19:39
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Yalı Çapkını’nda o oyuncu telli duvaklı gelin olacak! Gülseren Budayıcıoğlu o karakteri ’Kendime yakın görüyorum’ demişti!

Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkı'nı Cuma akşamlarına damga vuruyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir danışmanının hikayesinden uyarlanan dizinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Son olarak, dizinin Suna'sı ile ilgili bir iddia ortaya çıktı. İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yalı Çapkını’nda o oyuncu telli duvaklı gelin olacak! Gülseren Budayıcıoğlu o karakteri ’Kendime yakın görüyorum’ demişti!

Beril Pozam'ın hayat verdiği "Suna" karakterinin kiminle evleneceği merak konusu oldu. "Yalı Çapkını Suna kiminle evlenecek?" sorusu gündemdeki yerini alırken, henüz bu konuya ilişkin bir bilgi duyurulmadı.

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Yalı Çapkını’nda o oyuncu telli duvaklı gelin olacak! Gülseren Budayıcıoğlu o karakteri ’Kendime yakın görüyorum’ demişti!

Yalı Çapkını'nın yeni bölümünde Suna, Korhanların evine yerleşecek. İfakat, Kazım'a vermiş olduğu sözü yerine getirerek Suna ile ilgilenip ona eğitim verecek.

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Yalı Çapkını’nda o oyuncu telli duvaklı gelin olacak! Gülseren Budayıcıoğlu o karakteri ’Kendime yakın görüyorum’ demişti!

BERİL POZAM KİMDİR?

Beril Pozam, tiyatro sanatçısıdır. Sahne teknisyeni, çevirmen ve oyuncu olan Beril Pozam Tiyatro ve dizi film oyuncusu. 1995, İstanbul doğumlu. 2017 yılından beri tiyatro çalışmaları yanı sıra dizilerde de oynamaktadır. 2019'da rol aldığı Afili Aşk dizisinin Nazmiye Yenge'si Beril Pozam, bu rolü ile tanınmıştır.

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Yalı Çapkını’nda o oyuncu telli duvaklı gelin olacak! Gülseren Budayıcıoğlu o karakteri ’Kendime yakın görüyorum’ demişti!

2020 yılında Akrep, 2021'de Ada Masalı, 2022'de Baba dizisi kadrosunda yer aldı. Talento Ajansın oyuncusu olan Beril Pozam, yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir. Beril Pozam şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Suna karakterini canlandırmaktadır.