Yalı Çapkını’nda o oyuncu telli duvaklı gelin olacak! Gülseren Budayıcıoğlu o karakteri ’Kendime yakın görüyorum’ demişti!

BERİL POZAM KİMDİR?

Beril Pozam, tiyatro sanatçısıdır. Sahne teknisyeni, çevirmen ve oyuncu olan Beril Pozam Tiyatro ve dizi film oyuncusu. 1995, İstanbul doğumlu. 2017 yılından beri tiyatro çalışmaları yanı sıra dizilerde de oynamaktadır. 2019'da rol aldığı Afili Aşk dizisinin Nazmiye Yenge'si Beril Pozam, bu rolü ile tanınmıştır.