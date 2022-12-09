09 Aralık 2022, Cuma
Yalı Çapkını'nda o oyuncu telli duvaklı gelin olacak! Gülseren Budayıcıoğlu o karakteri 'Kendime yakın görüyorum' demişti!
Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını her hafta heyecanlı bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitliyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir danışanının hikayesinden uyarlanan dizi oyuncularıyla da dikkat çekiyor. Beril Pozam'ın hayat verdiği Suna karakterinin kiminle evleneceği araştırılan konular arasında yerini aldı. Pek, Yalı Çapkını Suna kiminle evlenecek? İşte, merak edilen tüm detaylar…
Giriş Tarihi: 09.12.2022 19:28 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 19:39
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