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Haberler Galeri Ebru Şahin sıfır makyaj yakalanınca eli ayağına dolandı! 2 saat cilt bakımı yaptıran Ebru Şahin aracına binmek isterken akla karayı seçti

Ebru Şahin sıfır makyaj yakalanınca eli ayağına dolandı! 2 saat cilt bakımı yaptıran Ebru Şahin aracına binmek isterken akla karayı seçti

Ebru Şahin magazincilere sıfır makyajsız yakalanınca ne yapacağını şaşırdı! NBA yıldızı eşi Cedi Osman'ın işi gereği bir süredir ABD'de olan ünlü oyuncu Ebru Şahin, geçen gün Nişantaşı'nda gazetecilere yakalandı. Makyajsız bir halde görüntülenen Ebru Şahin, şapkasıyla yüzünü kapamak istese de başarılı olamadı! İşte makyajsız Ebru Şahin…

Giriş Tarihi: 09.12.2022 19:12
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Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan bir makyajlı bir de sivilceli yüzünü paylaştı! 2 kare arasındaki fark şoke etti

Yaz aylarında iki yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandıran ünlü oyuncu Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın mutlu evlilikleriyle 'maşallah' dedirtiyor. Son olarak Cedi Osman, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ebru Şahin'in kalbini çalmıştı.

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Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan bir makyajlı bir de sivilceli yüzünü paylaştı! 2 kare arasındaki fark şoke etti

EBRU ŞAHİN'E CEDİ OSMAN'DAN ROMANTİK MESAJ

Şimdilerde mutlu bir evlilik sürdüren çiftten Cedi Osman, düğünde çekilen bir karelerini 1.4 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından eşi Ebru Şahin'i kalbine etiketleyerek paylaştı.

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Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan bir makyajlı bir de sivilceli yüzünü paylaştı! 2 kare arasındaki fark şoke etti

Ünlü ismin kısa sürede 59 bine yakın beğeni alan bu gönderiyi görenler; "Maşallah güler yüzünüze", "Mutluluğunuz daim olsun", "Kaldı mı böyle adamlar" ve "Çok güzelsiniz" gibi yüzlerce yorum getirdi.

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Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan bir makyajlı bir de sivilceli yüzünü paylaştı! 2 kare arasındaki fark şoke etti

İşte Cedi Osman'ın Ebru Şahin'i kalbine etiketlediği paylaşım...

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Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan bir makyajlı bir de sivilceli yüzünü paylaştı! 2 kare arasındaki fark şoke etti

2 SAATLİK CİLT BAKIMI

Ebru Şahin önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Şahin, iki saat boyunca cilt bakımı yaptırdı.