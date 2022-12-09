09 Aralık 2022, Cuma
Ebru Şahin sıfır makyaj yakalanınca eli ayağına dolandı! 2 saat cilt bakımı yaptıran Ebru Şahin aracına binmek isterken akla karayı seçti
Ebru Şahin magazincilere sıfır makyajsız yakalanınca ne yapacağını şaşırdı! NBA yıldızı eşi Cedi Osman'ın işi gereği bir süredir ABD'de olan ünlü oyuncu Ebru Şahin, geçen gün Nişantaşı'nda gazetecilere yakalandı. Makyajsız bir halde görüntülenen Ebru Şahin, şapkasıyla yüzünü kapamak istese de başarılı olamadı! İşte makyajsız Ebru Şahin…
Giriş Tarihi: 09.12.2022 19:12
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