Ebru Şallı'nın oğlu Beren sosyal medyayı salladı! 'Bu nasıl yakışıklılık?'

Ebru Şallı'nın oğlu Beren sosyal medyayı salladı. Son dönemde eşi Uğur Akkuş'la evliliğinde yaşadığı sorunlarla gündeme gelen eski manken bu kez Instagram paylaşımıyla çok konuşuldu. Harun Tan ile evliliğinden olan oğlu Beren Ta ile verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Şallı'nın "Berom" diye seslendiği oğlu, yakışıklılığıyla sosyal medyada gündem oldu.