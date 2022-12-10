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Ebru Şallı'nın oğlu Beren sosyal medyayı salladı! 'Bu nasıl yakışıklılık?'

Ebru Şallı'nın oğlu Beren sosyal medyayı salladı. Son dönemde eşi Uğur Akkuş'la evliliğinde yaşadığı sorunlarla gündeme gelen eski manken bu kez Instagram paylaşımıyla çok konuşuldu. Harun Tan ile evliliğinden olan oğlu Beren Ta ile verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Şallı'nın "Berom" diye seslendiği oğlu, yakışıklılığıyla sosyal medyada gündem oldu.

Giriş Tarihi: 10.12.2022 09:46 Güncelleme Tarihi: 10.12.2022 09:46
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Ebru Şallı’nın oğlu Beren sosyal medyayı salladı! ’Bu nasıl yakışıklılık?’

Son dönemde eşi Uğur Akkuş'tan şiddet gördüğü iddialarıyla gündeme gelen Ebru Şallı bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.

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Ebru Şallı’nın oğlu Beren sosyal medyayı salladı! ’Bu nasıl yakışıklılık?’

Sosyal medyayı aktif kullanan Şallı, Harun Tan ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Beren Tan ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı.

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Ebru Şallı’nın oğlu Beren sosyal medyayı salladı! ’Bu nasıl yakışıklılık?’

Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımda 19 yaşındaki Beren Tan'ın son hali dikkat çekti.

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Ebru Şallı’nın oğlu Beren sosyal medyayı salladı! ’Bu nasıl yakışıklılık?’

Tan, sosyal medya kullanıcıları tarafından adeta iltifat yağmuruna tutuldu. Beren Tan için "Ay maşallah, çıkarmayın dışarı", "Bu nasıl bir yakışıklılık", "Maşallah çok yakışıklı" yorumları yapıldı.

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Ebru Şallı’nın oğlu Beren sosyal medyayı salladı! ’Bu nasıl yakışıklılık?’

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