Yalı Çapkını'nda ayrılan ayrılana...ÇUKUR dizisinden kopup gelmişti! Yeni rotası belli oldu!

Star TV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını'nda ayrılık haberleri peş peşe gelmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde diziye veda ettiğini açıklayan oyuncu Cansu Fırıncı'nın ardından yeni bir ayrılık haberi daha geldi. Peki, Cuma akşamlarına damga vuran Yalı Çapkını dizisinden son veda eden isim kim? Hangi karakter diziye veda etti? İşte, detaylar...