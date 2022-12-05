05 Aralık 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yalı Çapkını'nda ayrılan ayrılana...ÇUKUR dizisinden kopup gelmişti! Yeni rotası belli oldu!

Yalı Çapkını'nda ayrılan ayrılana...ÇUKUR dizisinden kopup gelmişti! Yeni rotası belli oldu!

Star TV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını'nda ayrılık haberleri peş peşe gelmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde diziye veda ettiğini açıklayan oyuncu Cansu Fırıncı'nın ardından yeni bir ayrılık haberi daha geldi. Peki, Cuma akşamlarına damga vuran Yalı Çapkını dizisinden son veda eden isim kim? Hangi karakter diziye veda etti? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 05.12.2022 18:56 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 19:15
  • 1
  • 9
Yalı Çapkını’nda ayrılan ayrılana...ÇUKUR dizisinden kopup gelmişti! Yeni rotası belli oldu!

Star TV'nin Cuma akşamlarına damga vuran dizisi Yalı Çapkını'nda yaprak dökümü yaşanıyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını, dizisinde yeni bir ayrılık haberi daha geldi. İşte, bir zamanlar Çukur dizisinde oynayan o oyuncu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Yalı Çapkını’nda ayrılan ayrılana...ÇUKUR dizisinden kopup gelmişti! Yeni rotası belli oldu!

DİZİDEN AYRILAN OYUNCU KİM?

Yalı Çapkını oyuncu kadrosunda arasında yer alan Cansu Fırıncı, geçtiğimiz günlerde diziye veda ettiğini açıklamıştı. Şimdi ise Yeşilçam'ın usta oyuncusu Menderes Samancılar'ın da diziye veda edeceği öğrenildi.

  • 3
  • 9
Yalı Çapkını’nda ayrılan ayrılana...ÇUKUR dizisinden kopup gelmişti! Yeni rotası belli oldu!

BAŞKA DİZİDE ROL ALACAK!

Menderes Samancılar dizide Ferit'in yanına gidip çalıştığı Necip Usta karakterine hayat veriyordu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; başka bir diziye tranfer oldu.

  • 4
  • 9
Yalı Çapkını’nda ayrılan ayrılana...ÇUKUR dizisinden kopup gelmişti! Yeni rotası belli oldu!

Samancılar, Adana'da çekilen Çağlar Ertuğrul, Merve Dizdar ve Berkay Ateş'i buluşturan "Magarsus" dizisinde rol alacak.

  • 5
  • 9
Yalı Çapkını’nda ayrılan ayrılana...ÇUKUR dizisinden kopup gelmişti! Yeni rotası belli oldu!

"MAGARSUS" DİZİSİNİN EKİBİNE KATILDI

Menderes Samancılar, Magarsus dizisinin ekibine katıldı.Blutv'nin yeni orijinal içeriği Magarsus'un çekimleri başladı.Yamaç Okur ve Serkan Çakarer'in yapımcılığını üstlendiği dizide Çukurova'da bir sahil ilçesi olan Sarıbahçe'de narenciye ticareti yapan Kurak ailesinin, hem birbirleriyle hem de bölgede hakimiyet kurmak isteyen dış güçlerle mücadelesi anlatılıyor. Çağlar Ertuğrul, Merve Dizdar ve Berkay Ateş'i buluşturan "Magarsus" dizisinin ekibine katıldı.