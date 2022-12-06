06 Aralık 2022, Salı
Müge Anlı eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’yla arasındaki konuşmayı anlattı canlı yayında herkesi güldürdü! “Benimki ilk zamanlar…”
Altın Kelebek Ödül Töreni'nde Kelebek'te en iyi kadın sunucu ve en iyi gündüz kuşağı programı ödüllerini alan Müge Anlı yaşadığı sevinci kendi programında seyircileriyle paylaştı. Törendeki uzun konuşmalardan sıkıldığını söyleyen Müge Anlı kısa bir süre önce evlendiği Şinasi Yüzbaşıoğlu ile arasındaki diyaloğu anlattı. Canlı yayında herkesi güldürdü. İşte ayrıntılar…
Giriş Tarihi: 06.12.2022 09:11
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