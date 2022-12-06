Müge Anlı eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’yla arasındaki konuşmayı anlattı canlı yayında herkesi güldürdü! “Benimki ilk zamanlar…”

"BİZİMKİLER OLDUNUZ"

Sonra 'Seninkiler hiç merak etme hakkını arıyorlar sonuna kadar' diyor benimki. Benim izleyicilerimin benim evdeki adı seninkiler, sonra şimdi bizimkiler oldunuz. Oy atanların sayısını görünce o kadar mutlu oldum, o kadar sevindim ki… Siz arkamızda olduğunuz müddetçe bizlerin olayların üzerine güçlü bir şekilde, korkusuzca gitmemize vesile oluyor. O yüzden iyi ki varsınız, çok teşekkür ediyorum."