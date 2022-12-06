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Müge Anlı eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’yla arasındaki konuşmayı anlattı canlı yayında herkesi güldürdü! “Benimki ilk zamanlar…”

Altın Kelebek Ödül Töreni'nde Kelebek'te en iyi kadın sunucu ve en iyi gündüz kuşağı programı ödüllerini alan Müge Anlı yaşadığı sevinci kendi programında seyircileriyle paylaştı. Törendeki uzun konuşmalardan sıkıldığını söyleyen Müge Anlı kısa bir süre önce evlendiği Şinasi Yüzbaşıoğlu ile arasındaki diyaloğu anlattı. Canlı yayında herkesi güldürdü. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 06.12.2022 09:11
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Müge Anlı eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’yla arasındaki konuşmayı anlattı canlı yayında herkesi güldürdü! “Benimki ilk zamanlar…”

Müge Anlı ödüllere doymuyor! Başarılı sunucu senelerdir atv ekranlarda izleyicisiyle buluşuyor. Anlı başarılı programıyla beğeni topluyor. Bu defa Altın Kelebek'te en iyi kadın sunucu ve en iyi gündüz kuşağı programı ödüllerini alan Müge Anlı yaşadığı mutluluğu canlı yayında seyircilerine aktardı. Ödül törenindeki uzun konuşmalardan sıkıldığını söyleyen Anlı kısa süre önce evlendiği Şinasi Yüzbaşıoğlu ile arasında geçen diyaloğu anlattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Müge Anlı eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’yla arasındaki konuşmayı anlattı canlı yayında herkesi güldürdü! “Benimki ilk zamanlar…”

"BÜTÜN OYLAR BİZİM, ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Müge Anlı yayında duygularını ifade ederken "Ödülü aldığımı duyunca bir araştırma yaptım. Şimdi Altın Kelebek kızmasın. Dedim ki 'Biz kaç oy aldık?' Bütün oylar bizim, çok teşekkür ediyorum. Vallahi ben kendi kendime bile oy vermedim" dedi.

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Müge Anlı eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’yla arasındaki konuşmayı anlattı canlı yayında herkesi güldürdü! “Benimki ilk zamanlar…”

KOCASI İLK ZAMANLAR MERAK EDİYORMUŞ

Anlı kocasıyla arasında geçen diyaloğu da şöyle anlattı:

"Şimdi biz evlendik, abuk subuk haberler çıktı. Onlar da beni sevmediklerinden değil. Tıklanmak için falan abuk subuk haberler yapan oluyor. Başta benim eşim bunlara bakıyordu. 'Nasıl yazmışlar' falan… Ben de "Okuma, alış" diyorum.

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Müge Anlı eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’yla arasındaki konuşmayı anlattı canlı yayında herkesi güldürdü! “Benimki ilk zamanlar…”

"BİZİMKİLER OLDUNUZ"

Sonra 'Seninkiler hiç merak etme hakkını arıyorlar sonuna kadar' diyor benimki. Benim izleyicilerimin benim evdeki adı seninkiler, sonra şimdi bizimkiler oldunuz. Oy atanların sayısını görünce o kadar mutlu oldum, o kadar sevindim ki… Siz arkamızda olduğunuz müddetçe bizlerin olayların üzerine güçlü bir şekilde, korkusuzca gitmemize vesile oluyor. O yüzden iyi ki varsınız, çok teşekkür ediyorum."

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Müge Anlı eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’yla arasındaki konuşmayı anlattı canlı yayında herkesi güldürdü! “Benimki ilk zamanlar…”

"Baktım ödül töreninde uzun uzun konuşuyorlar. Ben sıkılıyorum yani git otur saatlerce. Herkes anasına falan teşekkür ediyor, ben de edeyim bari. 'İyi ki varsınız, inşallah Oscar alırız. Bir film çekeriz, alırız. Aslında yapamayacağımız hiçbir şey yok. Yeter ki isteyelim.'