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Haberler Galeri Büşra Pekin’de estetikle yeni birine dönüşenler kervanında! 1 estetiğim var deyince ti’ye alınmıştı… 4 bantla o hale gelmiş!

Büşra Pekin’de estetikle yeni birine dönüşenler kervanında! 1 estetiğim var deyince ti’ye alınmıştı… 4 bantla o hale gelmiş!

Çok Güzel Hareketler Bunlar'daki başaralı performansı ile şöhrete kavuşan ünlü oyuncu son günlerde estetik haberleriyle gündeme geliyor. Pekin, başrolü oynadığı Dilberay filmindeki performansıyla adeta sınıf atlamıştı. Oyuncu, işi kadar yüzündeki inanılmaz değişimle de sık sık anılıyor. Pekin, estetik iddialarını yalanlarken yeni açıklamalarıyla hayranlarını büyük şoka soktu. Şimdilerde Hasan Can Kaya ile film çeken ve son pozlarıyla tanınamayan Büşra Pekin'den itiraflar geldi. Plastik cerrahi ile değiştiği konuşulan Büşra Pekin iddiaları kabul etmezken nasıl böyle gözüktüğünü açıkladı. Pekin bu sözlerinin ardından sosyal medyada alay konusu oldu. İşte Büşra Pekin'in gündeme oturan estetik açıklaması...

Giriş Tarihi: 05.12.2022 18:16 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 18:16
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Büşra Pekin’de estetikle yeni birine dönüşenler kervanında! 1 estetiğim var deyince ti’ye alınmıştı… 4 bantla o hale gelmiş!

Bambaşka birine dönüşen Büşra Pekin estetik iddialarını kabul etmezken son açıklamasıyla herkesi şaşırttı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Büşra Pekin’de estetikle yeni birine dönüşenler kervanında! 1 estetiğim var deyince ti’ye alınmıştı… 4 bantla o hale gelmiş!

'Çok Güzel Hareketler Bunlar'adlı eğlence programında başarılı oyunculuğu sayesinde şöhrete kavuşan ünlü oyuncu Büşra Pekin, başrol olduğu Dilberay filmindeki performansıyla adeta başka bir boyuta geçmişti.

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Büşra Pekin’de estetikle yeni birine dönüşenler kervanında! 1 estetiğim var deyince ti’ye alınmıştı… 4 bantla o hale gelmiş!

Dilberay filmi için aldığı kilolardan hızla kurtulan Büşra Pekin yeni imajı ile ters köşe yapmıştı.

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Büşra Pekin’de estetikle yeni birine dönüşenler kervanında! 1 estetiğim var deyince ti’ye alınmıştı… 4 bantla o hale gelmiş!

BAMBAŞK BİRİ OLDU

Tam bir sarışın olan Büşra Pekin oldukça farklı bir görünüme kavuşmuştu.

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Büşra Pekin’de estetikle yeni birine dönüşenler kervanında! 1 estetiğim var deyince ti’ye alınmıştı… 4 bantla o hale gelmiş!

Saçlarını sarıya boyatan Büşra Pekin'in yeni imajı şaşkına çevirdi.