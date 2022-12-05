Büşra Pekin’de estetikle yeni birine dönüşenler kervanında! 1 estetiğim var deyince ti’ye alınmıştı… 4 bantla o hale gelmiş!

Çok Güzel Hareketler Bunlar'daki başaralı performansı ile şöhrete kavuşan ünlü oyuncu son günlerde estetik haberleriyle gündeme geliyor. Pekin, başrolü oynadığı Dilberay filmindeki performansıyla adeta sınıf atlamıştı. Oyuncu, işi kadar yüzündeki inanılmaz değişimle de sık sık anılıyor. Pekin, estetik iddialarını yalanlarken yeni açıklamalarıyla hayranlarını büyük şoka soktu. Şimdilerde Hasan Can Kaya ile film çeken ve son pozlarıyla tanınamayan Büşra Pekin'den itiraflar geldi. Plastik cerrahi ile değiştiği konuşulan Büşra Pekin iddiaları kabul etmezken nasıl böyle gözüktüğünü açıkladı. Pekin bu sözlerinin ardından sosyal medyada alay konusu oldu. İşte Büşra Pekin'in gündeme oturan estetik açıklaması...