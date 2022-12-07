Yalı Çapkını’nda Afra Saraçoğlu’nun partneri Mert Ramazan Demir'in bir de kardeşini bakın! Uzaktan yakından alakaları yok…

Mert Ramazan Demir'in kardeşi ortaya çıktı! Gören şaştı kaldı! Alakaları bile yok… Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisi ekranlara geldiği günden bu yana oldukça ilgi görüyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun eseri olan dizide Ferit karakteriyle genç kızların kalbini çalan yakışıklı oyuncu Mert Ramazan Demir son olarak kardeşiyle setten paylaşım yaptı. Demir'in kardeşini görenler şaştı kaldı!