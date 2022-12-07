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Yalı Çapkını’nda Afra Saraçoğlu’nun partneri Mert Ramazan Demir'in bir de kardeşini bakın! Uzaktan yakından alakaları yok…

Mert Ramazan Demir'in kardeşi ortaya çıktı! Gören şaştı kaldı! Alakaları bile yok… Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisi ekranlara geldiği günden bu yana oldukça ilgi görüyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun eseri olan dizide Ferit karakteriyle genç kızların kalbini çalan yakışıklı oyuncu Mert Ramazan Demir son olarak kardeşiyle setten paylaşım yaptı. Demir'in kardeşini görenler şaştı kaldı!

Giriş Tarihi: 07.12.2022 20:24
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Yalı Çapkını’nda Afra Saraçoğlu’nun partneri Mert Ramazan Demir’in bir de kardeşini bakın! Uzaktan yakından alakaları yok…

Mert Ramazan Demir'in kardeşine bir bakın! Son zamanların çok izlenen yapımlarından olan Yalı Çapkını dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla oldukça ilgi topluyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden uyarlanan dizide Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolleri paylaşıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yalı Çapkını’nda Afra Saraçoğlu’nun partneri Mert Ramazan Demir’in bir de kardeşini bakın! Uzaktan yakından alakaları yok…

Son günlerde hem yakışıklılığı hem de yeteneğiyle çok konuşulan Mert Ramazan Demir, geçen günlerde Cihangir'de görüntülenmişti. Genç oyuncu Yalı Çapkını itirafıyla dikkat çekmişti.

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Yalı Çapkını’nda Afra Saraçoğlu’nun partneri Mert Ramazan Demir’in bir de kardeşini bakın! Uzaktan yakından alakaları yok…

24 yaşındaki Mert Ramazan Demir, "Dizi beklediğimden çok başka bir seviyeye geldi. Bu ilgiyi şaşkınlıkla takip ediyoruz. Sevenlerimize büyük saygım var" demişti.

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Yalı Çapkını’nda Afra Saraçoğlu’nun partneri Mert Ramazan Demir’in bir de kardeşini bakın! Uzaktan yakından alakaları yok…

Başrolünü Afra Saraçoğlu ile paylaştığı Yalı Çapkını dizisi ile adından söz ettiren ünlü oyuncu son olarak setten kardeşiyle bir paylaşım yaptı. İki kardeşi yan yana gören kullanıcılar sosyal medyada yorum yağdırdı.

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Yalı Çapkını’nda Afra Saraçoğlu’nun partneri Mert Ramazan Demir’in bir de kardeşini bakın! Uzaktan yakından alakaları yok…

İşte Mert Ramazan Demir'in kardeşi Enes...