23 Aralık 2022, Cuma
Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam’ın eski sevgilisi rol arkadaşı çıktı! Görenler şaştı kaldı
Yalı Çapkını dizisinde Suna karakterine hayat veren Beril Pozam herkesi şaşırttı! Dizi bu sezonun en çok konuşulan yapımlarından olurken oyuncular da izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Beril Pozam'ı yakın takibe alanlar eski sevgilisini görünce şaştı kaldı. Beril Pozam'ın eski aşkı rol arkadaşı çıktı.
Giriş Tarihi: 23.12.2022 17:00 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 17:00
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