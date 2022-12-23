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SURVİVOR YENİ SEZON ne zaman yayınlanacak? 2023 Survivor ne zaman başlayacak?

TV 8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor 2023 sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.Yeni sezonda yer alacak yarışmacılar ise Acun Ilıcalı tarafından tek tek açıklanıyor. Acun Ilıcalı, son olarak kadroda yer alacak 3 kadın yarışmacıyı açıkladı. Açıklamanın ardından programın yayın tarihi de merak konusu oldu. Peki, Survivor 2023 ne zaman başlayacak, tarihi belli oldu mu? İşte, ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 23.12.2022 19:52 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022 18:06
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SURVİVOR YENİ SEZON ne zaman yayınlanacak? 2023 Survivor ne zaman başlayacak?

TV 8 ekranlarının en sevilen yarışması Survivor, yeni sezon ve yeni formatıyla ekranlara gelmek için gün sayıyor. TV 8'in sahibi olan Acun Ilıcalı, Survivor 2023 yarışmacı kadrosunu tek tek açıklıyor. Bununla birlikte söz konusu yarışmanın ne zaman yayınlanacağı da merak ediliyor. Peki, 2023 Survivor yarışması ne zaman, hangi gün başlayacak? İşte, cevabı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SURVİVOR YENİ SEZON ne zaman yayınlanacak? 2023 Survivor ne zaman başlayacak?

SURVİVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Henüz Survivor 2023 yayın tarihi ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

Ancak Survivor, her sene MasterChef programının bitiminin hemen ardından yayınlanmaya başlıyor. Buna göre programın 2023'ün Ocak ya da Şubat ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

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SURVİVOR YENİ SEZON ne zaman yayınlanacak? 2023 Survivor ne zaman başlayacak?

ACUN ILICALI SURVİVOR KADROSUNU AÇIKLADI!

Survivor 2023 kadrosunda Berdan Mardini, Ümit Erdim, Murat Eken ve Yusuf Güney'in yer alacağı açıklanmıştı.

Acun Ilıcalı, Survivor 2023'te yer alacak yeni isimleri sosyal medya hesabından, 'Sevgili Zeynep Alkan, Seçkin Piriler ve Cansu Tuman Survivor 2023 kadrosuna dahil oldu, başarılar dilerim' sözleriyle paylaştı.

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SURVİVOR YENİ SEZON ne zaman yayınlanacak? 2023 Survivor ne zaman başlayacak?

YENİ SEZONDA YENİ FORMAT!

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada "Survivor 2023'e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu: Survivor akıl oyunları! Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam demeyin, belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak. Hemen başvurun ve Survivor 2023'e katılma şansına sahip olun" ifadelerini kullandı.

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SURVİVOR YENİ SEZON ne zaman yayınlanacak? 2023 Survivor ne zaman başlayacak?