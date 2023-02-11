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Haberler Galeri Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak 2023?

Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak 2023?

"Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak 2023? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrasında dizilerin yeni bölümlerine ara verilmişti. Peki, Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak 2023? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.02.2023 08:37 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 08:38
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Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak 2023?
Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak 2023?

"Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrasında diziler yeni bölümlerine ara vermişti. Cuma akşamları ekranlara gelen Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm tarihleri merak ediliyor. Peki, Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak 2023? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak 2023?
Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak 2023?

BUGÜN DİZİLER YAYINLANACAK MI?

Depremin ardından birkaç gün boyunca hiçbir dizi yayınlanmadı. İzleyiciler bugün diziler yayınlanacak mı sorusunu aratıyor. Kanalların açıkladığı yayın akışlarında bugün dizilerin gösterilmeyeceği öğrenildi.

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Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak 2023?
Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak 2023?

DİZİLERİN YENİ BÖLÜMLERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizilerin yeni bölümlerinin milli yas sürecinin bitmesiyle birlikte bir hafta sonra yayınlanması bekleniyor.

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Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak 2023?
Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak 2023?

YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI YOK MU, NEDEN YOK?

10 Şubat 2023 Cuma tarihli Star TV yayın akışına göz atan izleyiciler, dizi saatinde farklı bir yapım ile karşılaştı. Bu gelişme sonrası Yalı Çapkını dizisinin akıbeti ile ilgili araştırmalar hız kazandı.

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Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak 2023?
Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak 2023?

10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle kanalların yayın akışı değişti. Dolayısıyla Yalı Çapkını dizisi bu akşam yayınlanmayacak. Dizinin yerine bu akşam deprem bölgesinden canlı yayınlar ekranlara gelecek.