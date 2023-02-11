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Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak 2023?
"Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak 2023? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrasında dizilerin yeni bölümlerine ara verilmişti. Peki, Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak 2023? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?