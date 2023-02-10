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Müge Anlı’dan depremzedelere 280 tekerlekli sandalye yardımı

Usta gazeteci Müge Anlı'dan deprem bölgesine bir yardım daha gitti. Müge Anlı ve Dostları Aşevi projesiyle depremzedeler için 30 milyondan fazla yardım toplayan Anlı, şimdi de 280 adet tekerlekli sandalye gönderdi. Sandalyeler Sabah Gazetesi Adana Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu, Turkuvaz Dağıtım ve KARGOMsende Bölge Müdürü Bahattin Özdem ile Sabah Gazetesi Adana Matbaa Müdürü Gültekin Mındık tarafından Türk Kızılayı Genel Sekreteri Ramazan Saygılı'ya teslim edildi.

Giriş Tarihi: 10.02.2023 17:03
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Müge Anlı’dan depremzedelere 280 tekerlekli sandalye yardımı

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7 ve Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından tüm Türkiye seferber oldu. Depremlerin yaraları sarılmaya devam ederken Müge Anlı da, geçtiğimiz gün canlı yayında başlattığı yardım kampanyasıyla depremzedelere destek olmaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Müge Anlı’dan depremzedelere 280 tekerlekli sandalye yardımı

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören kampanyada toplanan miktar 36 milyon TL'yi geçti.

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Müge Anlı’dan depremzedelere 280 tekerlekli sandalye yardımı

Müge Anlı tarafından depremzedelere gönderilen 280 adet tekerlekli sandalye ise Türk Kızılayı Genel Sekreteri Ramazan Saygılı'ya teslim edildi.

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Müge Anlı’dan depremzedelere 280 tekerlekli sandalye yardımı

"YÜREĞİNE SAĞLIK"

Kızılay dostu olan Müge Anlı'ya teşekkür eden Saygılı, "Her zaman yanımızda olan Müge Anlı'ya çok teşekkür ediyoruz. Yüreğine sağlık. Kızılay olarak tüm bölgedeyiz ve vatandaşlarımızın yanındayız. Üç öğün sıcak yemekler dağıtılıyor. Türkiye'nin hamiyetperver milletine, iş insanlarına iş dünyasına teşekkür ediyorum. Onların kıymetli bağışlarıyla yaraları sarıyoruz, kaşıklara lokma sofralara katık oluyoruz Allah bir daha aziz milletimize böyle acılar yaşatmasın" dedi.

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Müge Anlı’dan depremzedelere 280 tekerlekli sandalye yardımı

MÜGE ANLI YARDIM KAMPANYASINA NASIL DESTEK OLABİLİRİM?

SMS ile destek olmak isteyen kişiler, MÜGE yazıp 2868'e mesaj göndererek depremzedelere 15 TL destekte bulunabilir.