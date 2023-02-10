Müge Anlı’dan depremzedelere 280 tekerlekli sandalye yardımı

"YÜREĞİNE SAĞLIK"

Kızılay dostu olan Müge Anlı'ya teşekkür eden Saygılı, "Her zaman yanımızda olan Müge Anlı'ya çok teşekkür ediyoruz. Yüreğine sağlık. Kızılay olarak tüm bölgedeyiz ve vatandaşlarımızın yanındayız. Üç öğün sıcak yemekler dağıtılıyor. Türkiye'nin hamiyetperver milletine, iş insanlarına iş dünyasına teşekkür ediyorum. Onların kıymetli bağışlarıyla yaraları sarıyoruz, kaşıklara lokma sofralara katık oluyoruz Allah bir daha aziz milletimize böyle acılar yaşatmasın" dedi.