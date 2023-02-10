10 Şubat 2023, Cuma
Müge Anlı’dan depremzedelere 280 tekerlekli sandalye yardımı
Usta gazeteci Müge Anlı'dan deprem bölgesine bir yardım daha gitti. Müge Anlı ve Dostları Aşevi projesiyle depremzedeler için 30 milyondan fazla yardım toplayan Anlı, şimdi de 280 adet tekerlekli sandalye gönderdi. Sandalyeler Sabah Gazetesi Adana Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu, Turkuvaz Dağıtım ve KARGOMsende Bölge Müdürü Bahattin Özdem ile Sabah Gazetesi Adana Matbaa Müdürü Gültekin Mındık tarafından Türk Kızılayı Genel Sekreteri Ramazan Saygılı'ya teslim edildi.
Giriş Tarihi: 10.02.2023 17:03
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