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Yalı Çapkını Fuat'ın ölümünden sonra şoke eden ayrılık! Takip etmeyi bıraktı! Hayranlarından yorum yağdı! 'Sensiz olmaz'

Yalı Çapkını dizisinden bomba ayrılık iddiası! Star TV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Korhan ailesinin en büyük torunu olan Ferit'in abisi Fuat, trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Şimdi ise dizinin hayranlarını üzecek yeni bir ayrılık iddiası ortaya atıldı. O oyuncunun Yalı Çapkını Instagram sayfasını takipten çıkarması kafalarda soru işareti oluşturdu. Peki, diziye hangi oyuncu veda edecek? İşte, haberin detayları...

Giriş Tarihi: 29.05.2023 19:28 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 19:28
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Yalı Çapkını Fuat’ın ölümünden sonra şoke eden ayrılık! Takip etmeyi bıraktı! Hayranlarından yorum yağdı! ’Sensiz olmaz’

Ekranların fenomen dizisi Yalı Çapkını, ayrılık haberleriyle gündeme geliyor. Son olarak dizide Fuat Korhan karakterine hayat veren Doğukan Polat'ın diziden ayrılması sevenlerini üzmüştü. Ferit'in abisi Fuat'ın geçirdiği kaza ardından yaşananlar Korhan ailesini derinden yaralamıştı. Şimdi ise başka bir oyuncunun diziden ayrılacağı konuşuluyor. İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yalı Çapkını Fuat’ın ölümünden sonra şoke eden ayrılık! Takip etmeyi bıraktı! Hayranlarından yorum yağdı! ’Sensiz olmaz’

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Şerif Sezer, Çetin Tekindor gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Yalı Çapkını, her bölümüyle izleyiciyi ekranlara kilitliyor.

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Yalı Çapkını Fuat’ın ölümünden sonra şoke eden ayrılık! Takip etmeyi bıraktı! Hayranlarından yorum yağdı! ’Sensiz olmaz’

Yalı Çapkını'nda Hattuç Hala'yı canlandıran Şerif Sezer'in diziden ayrılacağı iddia edildi.

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Yalı Çapkını Fuat’ın ölümünden sonra şoke eden ayrılık! Takip etmeyi bıraktı! Hayranlarından yorum yağdı! ’Sensiz olmaz’

Dizide Seyran ve Suna'nın halası Hattuç Hala'yı canlandıran Şerif Sezer'in Yalı Çapkını'nın Instagram hesabını takipten çıkarması 'diziden ayrılıyor mu?' sorusunu akıllara getirdi.

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Yalı Çapkını Fuat’ın ölümünden sonra şoke eden ayrılık! Takip etmeyi bıraktı! Hayranlarından yorum yağdı! ’Sensiz olmaz’

Ancak, usta oyuncudan ve yapım şirketi ile kanaldan konuya dair henüz bir açıklama gelmedi.