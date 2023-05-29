Yalı Çapkını Fuat'ın ölümünden sonra şoke eden ayrılık! Takip etmeyi bıraktı! Hayranlarından yorum yağdı! 'Sensiz olmaz'

Yalı Çapkını dizisinden bomba ayrılık iddiası! Star TV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Korhan ailesinin en büyük torunu olan Ferit'in abisi Fuat, trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Şimdi ise dizinin hayranlarını üzecek yeni bir ayrılık iddiası ortaya atıldı. O oyuncunun Yalı Çapkını Instagram sayfasını takipten çıkarması kafalarda soru işareti oluşturdu. Peki, diziye hangi oyuncu veda edecek? İşte, haberin detayları...