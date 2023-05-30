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Haberler Galeri ATV’nin yepyeni dizisi ‘Vermem Seni Ellere’ için geri sayım başladı! İşte ilk tanıtımı

ATV’nin yepyeni dizisi ‘Vermem Seni Ellere’ için geri sayım başladı! İşte ilk tanıtımı

ATV'nin ilgiyle izlenen dizilerine bir yenisi daha ekleniyor. Çekimlerinin Ordu'da gerçekleştiği 'Vermem Seni Ellere' dizisinin yeni tanıtımı bugün yayınlandı. 'Vermem Seni Ellere'nin başrollerini Emre Bey ve Buse Meral paylaşırken, dizinin tanıtımı ses getirdi. İşte 'Vermem Seni Ellere'nin ilk tanıtımı!

Giriş Tarihi: 30.05.2023 06:20 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 06:20
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ATV’nin yepyeni dizisi ‘Vermem Seni Ellere’ için geri sayım başladı! İşte ilk tanıtımı

ATV'nin yaz sezonunda ekrana gelecek olan ve yapımcılığını AKN Film Akın Topuz'un üstlendiği 'Vermem Seni Ellere' dizisi, izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ATV’nin yepyeni dizisi ‘Vermem Seni Ellere’ için geri sayım başladı! İşte ilk tanıtımı

Yurt dışında izlenme rekorları kıran Forever More'un uyarlaması olan dizinin ekran hazırlığı tüm hızıyla başladı.

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ATV’nin yepyeni dizisi ‘Vermem Seni Ellere’ için geri sayım başladı! İşte ilk tanıtımı

Dağların, derelerin, yaylaların özgür kızı Zeliş karakterine hayat verecek olan Buse Meral, rolü için binicilik eğitimleri almaya başladı.

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ATV’nin yepyeni dizisi ‘Vermem Seni Ellere’ için geri sayım başladı! İşte ilk tanıtımı

İŞTE İLK TANITIM!

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ATV’nin yepyeni dizisi ‘Vermem Seni Ellere’ için geri sayım başladı! İşte ilk tanıtımı

Doğal güzelliği ve yetenekli oyunculuğuyla izleyicilerin gönlüne taht kuracak olan Meral'in atı ile çıktığı tüm yolculuklarında doğal ve sıcak ilişkisi dizinin en beğenilen sahneleri arasında yer alacak.