ATV’nin yepyeni dizisi ‘Vermem Seni Ellere’ için geri sayım başladı! İşte ilk tanıtımı

ATV'nin ilgiyle izlenen dizilerine bir yenisi daha ekleniyor. Çekimlerinin Ordu'da gerçekleştiği 'Vermem Seni Ellere' dizisinin yeni tanıtımı bugün yayınlandı. 'Vermem Seni Ellere'nin başrollerini Emre Bey ve Buse Meral paylaşırken, dizinin tanıtımı ses getirdi. İşte 'Vermem Seni Ellere'nin ilk tanıtımı!