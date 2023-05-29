Çağla Şıkel’in yüzüne ne oldu? Son hali şoke etti
Nail Gönenli ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Çağla Şıkel son haliyle şaşkına çevirdi. Her zaman fit haliyle dikkat çeken ünlü modelin yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmazken Ebru Şancı Öztürk "Bir de boynuna bakın" diyerek Şıkel'in yüzüne dolgu yaptırdığını iddia etti.
Giriş Tarihi: 29.05.2023
17:07
Çağla Şıkel'in yüzünü görenler şaşkına döndü, herkes aynı noktaya kilitlendi! Bir magazin programında Çağla Şıkel'in yüzü hakkında yapılan yorumlar gündem oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dönemde avukat Nail Gönenli ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Çağla Şıkel son haliyle adından söz ettirdi bu kez de.
Bir magazin programında Çağla Şıkel'in yüzündeki değişime dikkat çekildi.
Çağla Şıkel'in yüzünde şişlik, boynunda ise sarkma olduğunu belirten magazin yorumcuları ünlü modelin estetik yaptırdığını ileri sürdü. Ebru Şancı Öztürk, "Çağla'nın normalde yüzü kemikli, uzun zaman önce galiba dolgu yaptırmış. Çünkü haftanın 4 günü çok profesyonel şekilde spor yapan bir kadın, incecik bir kadın. Ama şuraları bir şiş şiş. Bak bir de boynuna bakın. Yüzünü gerdiriyorlar boynunu gerdirmiyorlar. Genel olarak yapılan en büyük hata." dedi.
KARIN KASLARINI SIRRI ORTAYA ÇIKTI
Sporu hayatının bir parçası haline getiren isimlerden olan Çağla Şıkel, son dönemde sık sık karın kaslarıyla gündeme geliyor.