Yalı Çapkını finaliyle ilgili detay şoke etti! Ferit ve Seyran aşkı nasıl sonlanacak? İzlemeye yüreğiniz dayanmayacak! İşte finali hakkında beklenen spoiler

Yalı Çapkını nasıl bitecek sorusunun cevabı Ferhat ve Seyran aşkının sevenleri tarafından yoğun ilgi görüyor. Fenomen dizi her hafta hem yeni bölümleriyle hem de fragmanlarıyla adından söz ettirmeyi başarıyor. Gülseren Buğdayıcıoğlu'nun başarılı işlerinden biri olan Yalı Çapkını'nın nasıl son bulacağı ise merak konusu oldu. İşte sizleri derinden etkileyecek final ile ilgili detaylar...