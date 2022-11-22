HaberlerGaleriYalı Çapkını finaliyle ilgili detay şoke etti! Ferit ve Seyran aşkı nasıl sonlanacak? İzlemeye yüreğiniz dayanmayacak! İşte finali hakkında beklenen spoiler
Yalı Çapkını finaliyle ilgili detay şoke etti! Ferit ve Seyran aşkı nasıl sonlanacak? İzlemeye yüreğiniz dayanmayacak! İşte finali hakkında beklenen spoiler
Yalı Çapkını dizisi kısa sürede cuma akşamlarının en sevilen dizilerinden biri olmaya başardı. Gülseren Buğdayıcıoğlu imzası taşıyan dizinin yeni bölüm detayları araştırılıyor. Ferit ve Seyran aşkının nasıl sonlanacağı fenomen dizinin sevenleri tarafınfan büyük bir merakla takip ediliyor. İşte Yalı Çapkını finali ile ilgili beklenen spoiler...