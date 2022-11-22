Kuruluş Osman'da Osman Bey ve İsmihan Sultan karşı karşıya!
atv ekranındaki dördüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', nefesleri kesecek 105'inci bölümüyle 23 Kasım Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek.
Giriş Tarihi: 22.11.2022
14:20 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022
14:20
Osman Bey'in, Selçuklu Sultanı Valide İsmihan Sultan'la karşı karşıya geldiği görüntüleri ile olay yaratan 105. Bölüm tanıtımı, 'Kuruluş Osman' seyircileri arasında büyük heyecana sebep oldu.
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105.Bölüm:
VALİDE İSMİHAN SULTAN YENİŞEHİR'E GELİYOR
Osman Bey'in fetihten fetihe koşması Selçuklu Sultanı Valide İsmihan Sultan'ın hiç hoşuna gitmez. Osman Bey'in önünü kesmek üzere Yenişehir'e gelir. İsmihan Sultan, Osman Bey'in önüne nasıl engeller koyacaktır? İsmihan Sultan'a bu konuda kimler yardım edecektir?
MARMARACIK HİSARI KİMİN OLACAK?
Marmaracık Hisarı alınmış fakat şimdi akıllarda büyük bir soru işareti vardır. Osman Bey Marmaracık Hisarı'nı kime verecektir? Turgut Bey, Marmaracık Hisarı alındığı için oldukça mutludur. Marmaracık için yaptığı fedakarlıklara karşı Osman Bey'in tutumu ne olacaktır?
OSMAN BEY'İN İÇİNE DÜŞEN KURT!
Osman Bey Marmaracık Fethi için büyük bir şenlik kurar. Fakat kendiyle baş başa kaldığında iç muhasebesi yapar. Osman'ın içini büyük bir kurt kemirmektedir. Osman'ın içini kemiren bu kurt nedir?
GÜRBÜZ ALP, OSMAN BEY'LE SAVAŞMAYA BAŞLIYOR
Osman Bey'in Alplerine "Kardeşiniz Gürbüz Alp" diye tanıştırdığı Gürbüz Alp kimdir, nereden gelmiştir? Osman Bey ile ilişkisi nedir? Osman Bey'in Gürbüz Alp'e vereceği önemli görev ne olacaktır?