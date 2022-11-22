Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Dumrul'u Hakan Karahan'ın sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı! 27 yıldır birlikteler

atv ekranlarında izleyicileri ekran başına kilitleyen Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin Dumrul'u Hakan Karahan izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Karahan'ın 27 yıllık aşkı şarkıcı aşkı herkesi şaşırttı. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Dumrul'u Hakan Karahan'ın sevgilisi...

Giriş Tarihi: 22.11.2022 16:17 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 16:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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