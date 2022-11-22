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Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Dumrul'u Hakan Karahan'ın sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı! 27 yıldır birlikteler

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Dumrul'u Hakan Karahan'ın sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı! 27 yıldır birlikteler

atv ekranlarında izleyicileri ekran başına kilitleyen Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin Dumrul'u Hakan Karahan izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Karahan'ın 27 yıllık aşkı şarkıcı aşkı herkesi şaşırttı. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Dumrul'u Hakan Karahan'ın sevgilisi...

Giriş Tarihi: 22.11.2022 16:17 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 16:17
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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Dumrul’u Hakan Karahan’ın sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı! 27 yıldır birlikteler

Ben Bu Cihana Sığmazam etkileyici hikayesiyle ekranda fırtınalar estirirken oyuncu kadrosuyla da kendisine hayran bıraktı. Dizide Dumrul karakterine hayat veren Hakan Karahan özel hayatıyla yakın takibe alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Dumrul’u Hakan Karahan’ın sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı! 27 yıldır birlikteler

Başarılı oyuncunun 27 yıllık sevgilisinin kim olduğunu görenler ise şaştı kaldı.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Dumrul’u Hakan Karahan’ın sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı! 27 yıldır birlikteler

İşte Hakan Karahan'ın sevgilisi...

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Dumrul’u Hakan Karahan’ın sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı! 27 yıldır birlikteler

LEYLA FERAY VE SEVGİLİSİ SERHAT TEOMAN

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Dumrul’u Hakan Karahan’ın sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı! 27 yıldır birlikteler