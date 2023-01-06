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Haberler Galeri Hazal Kaya’nın yeni pozlarına beğeni yağdı! Karnı burnunda | 'Adını Feriha koy lütfen...'

Hazal Kaya’nın yeni pozlarına beğeni yağdı! Karnı burnunda | 'Adını Feriha koy lütfen...'

Hazal Kaya ve Ali Atay'dan ikinci bebek müjdesi gelmiş, güzel oyuncu sosyal medyadan yaptığı açıklamayla kız bebek beklediklerini açıklamıştı. Kızı Leyla Süreyya'yı kucağına almaya sayılı günler kala Kaya, sosyal medyada bir paylaşımda bulundu. Kaya'nın pozlarına çok sayıda beğeni gelirken bir takipçisi "Adını Feriha koy lütfen..." yorumu yaptı.

Giriş Tarihi: 06.01.2023 10:03 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 10:03
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Hazal Kaya’nın yeni pozlarına beğeni yağdı! Karnı burnunda | Adını Feriha koy lütfen...

Oyuncu çift Hazal Kaya ile Ali Atay, 2019 yılında hayatlarını birleştirdi. Ünlü çift, mutlu evliliklerini aynı yıl oğulları Fikret Ali'yi kucaklarına alarak taçlandırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hazal Kaya’nın yeni pozlarına beğeni yağdı! Karnı burnunda | Adını Feriha koy lütfen...

İKİNCİ KEZ HAMİLE OLDUĞUNU DUYURMUŞTU

Geçtiğimiz aylarda Hazal Kaya, ikinci kez hamile olduğunu hayranlarına duyurdu.

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Hazal Kaya’nın yeni pozlarına beğeni yağdı! Karnı burnunda | Adını Feriha koy lütfen...

ÇİFTİN İKİNCİ BEBEK HEYECANI

Mutlu evlilikleri olan ünlü çift, şimdilerde ikinci çocuklarını kucaklarına alacak olmanın heyecanını yaşıyor.

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Hazal Kaya’nın yeni pozlarına beğeni yağdı! Karnı burnunda | Adını Feriha koy lütfen...

Kızı Leyla Süreyya'yı kucağına almaya sayılı günler kala Kaya, sosyal medyada bir paylaşımda bulundu.

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Hazal Kaya’nın yeni pozlarına beğeni yağdı! Karnı burnunda | Adını Feriha koy lütfen...

"CANIM KIZIM"

Karnı burnunda pozunu paylaşan Kaya fotoğrafın hemen altına, "Canım kızım!" notunu ekledi.