Hazal Kaya’nın yeni pozlarına beğeni yağdı! Karnı burnunda | 'Adını Feriha koy lütfen...'

Hazal Kaya ve Ali Atay'dan ikinci bebek müjdesi gelmiş, güzel oyuncu sosyal medyadan yaptığı açıklamayla kız bebek beklediklerini açıklamıştı. Kızı Leyla Süreyya'yı kucağına almaya sayılı günler kala Kaya, sosyal medyada bir paylaşımda bulundu. Kaya'nın pozlarına çok sayıda beğeni gelirken bir takipçisi "Adını Feriha koy lütfen..." yorumu yaptı.