Müge Anlı ses kayıtlarını sansürsüz yayınladı! Kendi sesini duyan sapık Sinan Sardoğan şaştı kaldı: Evlenmek istedim vermeyince...

"SİNAN'A ARABAMLA ÇARPTIM"

Hamide Gökçe'nin oğlu ise yaşananları şöyle anlattı: "Ablam beni aradı. 'Sinan diye biri var annemi-kardeşimizi rahatsız ediyor' dedi. Mesajlara baktım küfürler etmiş.

Ben bunu yolda görünce arabamla çarptım. Ama yakalayamadım. Yetişseydim bugün teyzem aramızda olacaktı.

Sinan çalı topladığını söylüyor ama teyzemin kaybolduğu gün elinde balta bile yoktu. Arama çalışmalarında da hedef şaşırtıyor."