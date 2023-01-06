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Haberler Galeri Müge Anlı ses kayıtlarını sansürsüz yayınladı! Kendi sesini duyan sapık Sinan Sardoğan şaştı kaldı: Evlenmek istedim vermeyince...

Müge Anlı ses kayıtlarını sansürsüz yayınladı! Kendi sesini duyan sapık Sinan Sardoğan şaştı kaldı: Evlenmek istedim vermeyince...

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına damga vuran sapık Sinan Sardoğan, bomba gibi bir itirafla gündemde yine yerini aldı. Müge Anlı'da bugün yaşanan gelişmelerde sapık Sinan'ın 'yalan, yok öyle bir şey' sözleri üzerine sansürsüz ses kayıtları ortaya çıktı. Olay itiraf yalnızca Arife Gökçe'yi değil onun kardeşi Hamide ve Hamide Hanım'ın kızıyla da ilgiliydi. Kendi sesini duyan Sinan büyük şok geçirince 'hayır' diyerek kendini savunmaya çalıştı. İşte 6 Ocak Cuma günü Müge Anlı'da yaşanan olaylar...

Giriş Tarihi: 06.01.2023 14:16 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 14:17
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Müge Anlı ses kayıtlarını sansürsüz yayınladı! Kendi sesini duyan sapık Sinan Sardoğan şaştı kaldı: Evlenmek istedim vermeyince...

Müge Anlı ile Tatlı Sert, yine milyonları ekrana topladı. 17 Aralık'ta Tokat'ta kaybolan Arife Gökçe olayında yeni gelişmeler yaşandı.

Gökçe'ye cinsel içerikli mesajlar attığını itiraf eden şüpheli Sinan Sardoğan, bugünkü canlı yayında da akılalmaz ifadeler kullanarak herkesi çıldırttı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Müge Anlı ses kayıtlarını sansürsüz yayınladı! Kendi sesini duyan sapık Sinan Sardoğan şaştı kaldı: Evlenmek istedim vermeyince...

HAMİDE'NİN KOCASI KONUŞTU
Takıntılı komşu Sinan, Arife Gökçe'nin kardeşi Hamide Eroğlu'na da mesajlar atmıştı. Hamide Hanım'ın eşi, "Sinan yüzünden evimizi değiştirdik.

Eşimin yürümeye dermanı olmadığı için gidip şikayetçi olamadı. Karım da Sinan'dan şüpheleniyor. 'Sinan yapmıştır' diyor" ifadelerini kullandı.

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Müge Anlı ses kayıtlarını sansürsüz yayınladı! Kendi sesini duyan sapık Sinan Sardoğan şaştı kaldı: Evlenmek istedim vermeyince...

"SİNAN'A ARABAMLA ÇARPTIM"
Hamide Gökçe'nin oğlu ise yaşananları şöyle anlattı: "Ablam beni aradı. 'Sinan diye biri var annemi-kardeşimizi rahatsız ediyor' dedi. Mesajlara baktım küfürler etmiş.

Ben bunu yolda görünce arabamla çarptım. Ama yakalayamadım. Yetişseydim bugün teyzem aramızda olacaktı.

Sinan çalı topladığını söylüyor ama teyzemin kaybolduğu gün elinde balta bile yoktu. Arama çalışmalarında da hedef şaşırtıyor."

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Müge Anlı ses kayıtlarını sansürsüz yayınladı! Kendi sesini duyan sapık Sinan Sardoğan şaştı kaldı: Evlenmek istedim vermeyince...

"HAMİDE KIZINI BANA VERMEYİNCE KAFAYI TAKTIM"
Sinan ise Hamide'den önce kızına musallat olduğunu itiraf etti. Sinan, "Ben Arife'nin yerini bilmiyorum. Aslında ben önce Hamide'nin kızını istedim. Ama Hamide kızını bana vermedi.

Hamide, 'Siz kardeş gibisiniz olmaz' dedi. Ben bu yüzden Hamide'ye kafayı taktım" dedi.

Öte yandan Sinan'ın 'katil' dediği Kadir'in kız kardeşine de göz koyduğu ortaya çıktı. Ancak Sinan, "Yalan yok öyle bir şey" dedi.
Bunun üzerine Müge Anlı, "Yalan söyleme. Kızını istemişsiniz kayıtlarda var" diye konuştu.

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Müge Anlı ses kayıtlarını sansürsüz yayınladı! Kendi sesini duyan sapık Sinan Sardoğan şaştı kaldı: Evlenmek istedim vermeyince...

MÜGE ANLI SES KAYDI DİNLETTİ
Müge Anlı daha sonra canlı yayında açtığı ses kaydı ile Sinan'ın yalanını gözler önüne serdi.

Söz konusu kayıtta Sinan'ın "Allah'ın emriyle annem Kadir'in bacısını istedi. Benden 4-5 yaş büyük" dediği görüldü.

Kendi ses kaydını duyunca şoke olan Sinan ise 'Yalan' diyerek izleyicileri bir kez daha çileden çıkardı.