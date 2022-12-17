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Aras Bulut İynemli ve Bige Önal’ın ayrılık nedeni ortaya çıktı! Oyalamaları ilişkiyi bitirdi

İlişkilerini gözlerden uzakta yaşayan Aras Bulut İynemli ve Bige Önal'dan kötü haber gelmiş, ikinci ayrılık kararı aldıkları öğrenilmişti. Karşılıklı anlaşarak ayrılan çiftin yakınları bu defa ilişkinin kesin olarak bittiğini söyledi. Atatürk dizisinin çekimlerinde rolün ağırlığı nedeniyle sette psikolojik olarak da zor anlar yaşayan İynemli'nin çekimlerin ardından Önal'la yaşadığı gerginlik nedeniyle yollarını ayırdıkları ileri sürülmüştü. Ancak gerçek çok farklı çıktı! İşte Aras Bulut İynemli ve Bige Önal'ın ayrılık nedeni...

Giriş Tarihi: 17.12.2022 09:25 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022 09:25
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Aras Bulut İynemli ve Bige Önal’ın ayrılık nedeni ortaya çıktı! Oyalamaları ilişkiyi bitirdi

Uzun süredir birliktelik yaşayan Aras Bulut İynemli ve Bige Önal'ın ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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Aras Bulut İynemli ve Bige Önal’ın ayrılık nedeni ortaya çıktı! Oyalamaları ilişkiyi bitirdi

7 yılda sadece bir kere ayrılan ve ilişkilerine bir şans daha veren çift, aralarındaki problemleri aşamayınca tekrar ilişkilerini noktalamıştı.

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Aras Bulut İynemli ve Bige Önal’ın ayrılık nedeni ortaya çıktı! Oyalamaları ilişkiyi bitirdi

İkinci kez ayrılan İynemli ve Önal'ın birlikteliklerinde bu kez geri dönüş yok.

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Aras Bulut İynemli ve Bige Önal’ın ayrılık nedeni ortaya çıktı! Oyalamaları ilişkiyi bitirdi

AYRILIK NEDENİ EVLİLİK ÇIKMAZI

Geri dönüşün olmayacağı bu yoldaki en büyük sıkıntının ise, Bige Önal'ın evlenmek istemesi ve Aras Bulut İynemli'nin buna yanaşmaması.

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Aras Bulut İynemli ve Bige Önal’ın ayrılık nedeni ortaya çıktı! Oyalamaları ilişkiyi bitirdi

Önal'ın 7 yıllık uzun süreli ilişkinin ardından evlenelim baskısı yaptığı ama yakışıklı oyuncunun her seferinde oyaladığı iddia edildi.