Aras Bulut İynemli ve Bige Önal’ın ayrılık nedeni ortaya çıktı! Oyalamaları ilişkiyi bitirdi

İlişkilerini gözlerden uzakta yaşayan Aras Bulut İynemli ve Bige Önal'dan kötü haber gelmiş, ikinci ayrılık kararı aldıkları öğrenilmişti. Karşılıklı anlaşarak ayrılan çiftin yakınları bu defa ilişkinin kesin olarak bittiğini söyledi. Atatürk dizisinin çekimlerinde rolün ağırlığı nedeniyle sette psikolojik olarak da zor anlar yaşayan İynemli'nin çekimlerin ardından Önal'la yaşadığı gerginlik nedeniyle yollarını ayırdıkları ileri sürülmüştü. Ancak gerçek çok farklı çıktı! İşte Aras Bulut İynemli ve Bige Önal'ın ayrılık nedeni...