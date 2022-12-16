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Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu herkesi şaşırttı! Rol arkadaşı eski sevgilisi çıktı

Rol aldığı günlük dizi Emanet'teki performansıyla yıldızı parlayan Sıla Türkoğlu Kızılcık Şerbeti dizisiyle bu sezona damgasını vurdu. İzleyiciler tarafından yakın takibe alınan güzel oyuncunun bir dönem rol arkadaşıyla aşk yaşadığını görenler şaştı kaldı. İşte Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Sıla Türkoğlu'nun eski sevgilisi...

Giriş Tarihi: 16.12.2022 17:01
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Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu herkesi şaşırttı! Rol arkadaşı eski sevgilisi çıktı

Kızılcık Şerberbeti'nde canlandırdığı Doğa karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Sıla Türkoğlu izleyiciler tarafından yakın takibe alındı.

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Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu herkesi şaşırttı! Rol arkadaşı eski sevgilisi çıktı

Güzel oyuncu hakkında araştırma yapanlar bir dönem rol arkadaşıyla aşk yaşadığını görünce şaştı kaldı.

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Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu herkesi şaşırttı! Rol arkadaşı eski sevgilisi çıktı

İşte Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Sıla Türkoğlu'nun eski sevgilisi...

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Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu herkesi şaşırttı! Rol arkadaşı eski sevgilisi çıktı

HANDE YENER - KADİR DOĞULU

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Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu herkesi şaşırttı! Rol arkadaşı eski sevgilisi çıktı

ENGİN ALTAN DÜZYATAN