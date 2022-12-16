Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu herkesi şaşırttı! Rol arkadaşı eski sevgilisi çıktı

Rol aldığı günlük dizi Emanet'teki performansıyla yıldızı parlayan Sıla Türkoğlu Kızılcık Şerbeti dizisiyle bu sezona damgasını vurdu. İzleyiciler tarafından yakın takibe alınan güzel oyuncunun bir dönem rol arkadaşıyla aşk yaşadığını görenler şaştı kaldı. İşte Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Sıla Türkoğlu'nun eski sevgilisi...