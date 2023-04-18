18 Nisan 2023, Salı
Kayahan’ın kızı Beste Açar’dan akılalmaz sözler! Kendisini kaçıran uzaylıları anlattı: Çok uzun boylu ve griydiler
Kayahan'ın kızı Beste Açar açıklamalarıyla pes dedirtti! Daha önce uzaylılarla iletişime geçtiğini söyleyen Açar, katıldığı canlı yayında uzay aracına bindiğini ve üzerinde bazı deneylerin yapıldığını söyledi. İstediği insanla iletişim kurabildiğini belirten Açar, "Derslerimde enerjiyle burnunu, gözaltı morluğunu ve göz rengini değiştirenler oluyor. Gözünün rengini değiştireni gördüm. İnanarak her şey mümkün" dedi.
Giriş Tarihi: 18.04.2023 16:24 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 16:24
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