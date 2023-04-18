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Haberler Galeri Kayahan’ın kızı Beste Açar’dan akılalmaz sözler! Kendisini kaçıran uzaylıları anlattı: Çok uzun boylu ve griydiler

Kayahan’ın kızı Beste Açar’dan akılalmaz sözler! Kendisini kaçıran uzaylıları anlattı: Çok uzun boylu ve griydiler

Kayahan'ın kızı Beste Açar açıklamalarıyla pes dedirtti! Daha önce uzaylılarla iletişime geçtiğini söyleyen Açar, katıldığı canlı yayında uzay aracına bindiğini ve üzerinde bazı deneylerin yapıldığını söyledi. İstediği insanla iletişim kurabildiğini belirten Açar, "Derslerimde enerjiyle burnunu, gözaltı morluğunu ve göz rengini değiştirenler oluyor. Gözünün rengini değiştireni gördüm. İnanarak her şey mümkün" dedi.

Giriş Tarihi: 18.04.2023 16:24 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 16:24
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Kayahan’ın kızı Beste Açar’dan akılalmaz sözler! Kendisini kaçıran uzaylıları anlattı: Çok uzun boylu ve griydiler

Merhum sanatçı Kayahan'ın şarkıcı kızı Beste Açar, konuk olduğu 2. Sayfa programında şaşırtan açıklamalar yaptı. Uzaylılarla iletişime geçtiğini söyleyen Açar, enerji ile her şeyin mümkün olduğunu söyledi.

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Kayahan’ın kızı Beste Açar’dan akılalmaz sözler! Kendisini kaçıran uzaylıları anlattı: Çok uzun boylu ve griydiler

"UZAYLILAR ÜZERİMDE DENEYLER YAPTILAR"

Yıllar önce uzaylılar tarafından götürüldüğünü ve üzerinde deneyler yapıldığını söyleyen Beste Açar yaşadıklarını şöyle anlattı:

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Kayahan’ın kızı Beste Açar’dan akılalmaz sözler! Kendisini kaçıran uzaylıları anlattı: Çok uzun boylu ve griydiler

"Çocukluğumdan beri ilgi duyduğum bir alandı. Eğitimlerde yer aldığım hocalar uzaylılarla iletişime geçerek bize aktarıyor. 12-13 yaşlarında uzaylılar tarafından götürülüp geri getirdim."

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Kayahan’ın kızı Beste Açar’dan akılalmaz sözler! Kendisini kaçıran uzaylıları anlattı: Çok uzun boylu ve griydiler

"Yattığım esnada camdan bir ışık gördüm ve ona doğru giderek uzay aracına bindim. Orada bana bazı temaslarda bulunuldu ve üzerinde deneyler yapıldı. Sonrasında da eve geri getirildim. Bu durumu babamla paylaşmıştım."

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Kayahan’ın kızı Beste Açar’dan akılalmaz sözler! Kendisini kaçıran uzaylıları anlattı: Çok uzun boylu ve griydiler

"ÇOK UZUN BOYLU VE GRİYDİLER"

"Babam bunlara çok açık ve ileri görüşlü bir insandı. Daha sonra birkaç kez daha aynısını yaşadım. Dünyada bunu yaşayan çok insan var. Orada o varlıkları gördüm."